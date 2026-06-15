Το πολιτικό σκηνικό αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Νέος κύκλος δημοσκοπήσεων αναμένεται να δει το φως της δημοσιότητας τις αμέσως επόμενες ημέρες, ενώ το Μαξίμου και κάποια κόμματα εξακολουθούν να πραγματοποιούν κυλιόμενες μετρήσεις.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται όπως είναι φυσικό στο αν και τι αυξομειώσεις θα παρουσιάσουν η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και τι θα καταγράψει ο Αντώνης Σαμαράς όταν ανακοινώσει την ίδρυση του δικού του κόμματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης στις δημοσκοπήσεις που διεξάγονται ο Αλέξης Τσίπρας όχι απλώς δεν πέφτει όπως προσδοκούσαν ορισμένοι αλλά και αυξάνει τα ποσοστά του. Αυξάνοντας μάλιστα ταυτόχρονα τη διαφορά του από το ΠΑΣΟΚ και μειώνοντας τη διαφορά του από τη Νέα Δημοκρατία.

Εφόσον αυτή η τάση συνεχιστεί και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν το κλείσιμο της Βουλής και πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, αυτές δηλαδή που θα δημοσιοποιηθούν στα μέσα Ιουλίου, είναι σαφές πως δημιουργούνται συνθήκες σημαντικών αλλαγών από το φθινόπωρο, με το πρόβλημα να περνάει εν μέρει στη Χαριλάου Τρικούπη, ενώ εν αναμονή και της ίδρυσης του κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά δοκιμασία θα υπάρχει και για τη Νέα Δημοκρατία.

Δεν αποκλείεται δε, εφόσον οι τάσεις που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις να επιβεβαιωθούν στις κάλπες η χώρα να οδηγείται εκ νέου σε έναν μικρό έστω δικομματισμό, χωρίς κανείς να μπορεί να αποκλείσει ένα λάιτ 2012.

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Σε κάθε περίπτωση το πολιτικό σκηνικό αρχίζει ξαφνικά να αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.