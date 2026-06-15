Φωτιά τώρα σε κατάστηματα με ανταλλακτικά αυτοκινήτου στο Μενίδι. Στο σημείο 6 οχήματα της Πυροσβεστικής με 12 πυροσβέστες.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, πρόκειται για μεγάλη φωτιά, ενώ ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το κατάστημα έχει εύφλεκτα υλικά.
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Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά, ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης και η σχετική έρευνα των αρμόδιων αρχών.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dj9fzpr7wh75?integrationId=40599y14juihe6ly}
Λόγω της πυρκαγιάς, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία:
- Λεωφόρος Ιωνίας και γέφυρα Αττικής Οδού
- Οδός Ορφέως και Λεωφόρος Ιωνίας
- Οδός Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα
Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.