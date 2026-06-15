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Φωτιά τώρα σε χώρο καταστήματος στο Μενίδι. Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Φωτιά τώρα σε κατάστηματα με ανταλλακτικά αυτοκινήτου στο Μενίδι. Στο σημείο 6 οχήματα της Πυροσβεστικής με 12 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, πρόκειται για μεγάλη φωτιά, ενώ ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το κατάστημα έχει εύφλεκτα υλικά.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά, ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης και η σχετική έρευνα των αρμόδιων αρχών.

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Λεωφόρος Ιωνίας και γέφυρα Αττικής Οδού

Οδός Ορφέως και Λεωφόρος Ιωνίας

Οδός Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.