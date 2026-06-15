Στην αγγελία του Μιχάλη Χουρδάκη περιγράφονται αναλυτικά τα καθήκοντα, τα προσόντα, ακόμη και οι νομικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι.

Δεν είμαστε 100% σίγουροι αν είναι η πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά, αλλά σίγουρα δεν το συναντάς κάθε μέρα. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος «Δημοκράτες», Μιχάλης Χουρδάκης, δημοσίευσε στο Facebook (είχε δοκιμάσει προηγουμένως και στο LinkedIn) αγγελία αναζήτησης συνεργάτη για το πολιτικό του γραφείο στην Αθήνα, καλώντας δημοσίους υπαλλήλους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για απόσπαση.

Στην αγγελία περιγράφονται αναλυτικά τα καθήκοντα, τα προσόντα, ακόμη και οι νομικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι.

Δεν ξέρουμε αν πρόκειται για υπόδειγμα διαφάνειας ή απλά ο βουλευτής δεν έβρισκε κάποιον / κάποια από τον προσωπικό του κύκλο ή το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη για να στελεχώσει το γραφείο του.

Σε συγχαρητήρια που δέχθηκε πάντως για την ανάρτησή του από κάποιον χρήστη, ο ίδιος απάντησε: «Είναι κάτι που έπρεπε να είναι αυτονόητο, και για μένα τόσο στην πολιτική μου σταδιοδρομία όσο και στην επαγγελματική (ιατρείο) και ακαδημαϊκή (Ιατρική ΑΠΘ) έχει ακολουθηθεί».

Δεν θυμόμαστε πάντως να είχε κάνει ξανά το ίδιο από το 2023, όταν εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας.

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Μ. Καλ.