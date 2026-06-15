Τι δείχνουν οι νέες μετρήσεις- Το βάρος στην Αττική από τη Χαριλάου Τρικούπη- Ποιοι αναλαμβάνουν- Παρών στη σύσκεψη σήμερα και ο Χ. Δούκας.

Οι οργανωτικές συσκέψεις που γίνονται εσχάτως στην Χαριλάου Τρικούπη με αντικείμενο την Αττική είναι ίσως περισσότερες από όσες έχουν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ και τρεις εβδομάδες υπάρχει ένας οργανωτικός οργασμός στο ΠΑΣΟΚ προκειμένου το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καλύψει το χαμένο έδαφος στο λεκανοπέδιο.

Η ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα σήμανε συναγερμό στο ΠΑΣΟΚ καθώς οι επιτελείς της Χαριλάου Τρικούπη αντιλήφθηκαν οτι η απήχηση του πρώην πρωθυπουργού στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας μπορεί να οδηγούσε σε ακόμα πιο χαμηλά ποσοστά το ιστορικό κόμμα. Που ούτως ή άλλως κινείται σε χαμηλές πτήσεις, ιδίως στην Α' και Β' Πειραιά, την Α' Αθηνών, την Δυτική και την Ανατολική Αττική. Κάπως καλύτερα είναι να πράγματα στον Νότιο Τομέα και στον Δυτικό Τομέα, ενώ στάσιμα είναι στον Βόρειο Τομέα.

Για πρώτη φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε συγκεκριμένες χρεώσεις για την Αττική σε στελέχη όπως είναι ο Χρήστος Πρωτόπαπας που ανέλαβε την Α' Αθηνών, παίρνοντας εντέλει και το πράσινο φως από τον δήμαρχο Αθηναίων για αυτή του την επιλογή. Στο οργανωτικό παιχνίδι του λεκανοπεδίου μπαίνουν η Έφη Χαλάτση που αναλαμβάνει τα Δυτικά, ο (για λίγα 24ωρα διευθυντής του κ. Ανδρουλάκη) Γιώργος Παπαβασιλείου που αναλαμβάνει τον βόρειο τομέα, ο Κώστας Παπαδημητρίου που αναλαμβάνει τον Πειραιά, ο Θόδωρος Μαργαρίτης, ο Νίκος Μήλης, ο Γιώργος Μότσιος κ.α..

Σήμερα, μάλιστα, είναι προγραμματισμένη σύσκεψη στην Χαριλάου Τρικούπη για την Α' Αθηνών, στην οποία θα δώσει το παρών και ο Χάρης Δούκας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εκτός του κ. Πρωτόπαπα,μια σειρά από πρόσωπα που είναι κοντά στον Δήμαρχο θα βοηθήσουν στην προσπάθεια της ανάταξης των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ στην πρωτεύουσα.

Την ίδια ώρα, η στόχευση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως είναι οι λαϊκές συνοικίες. Πριν 10 μέρες επισκέφτηκε την Νέα Ιωνία, την Πέμπτη βρέθηκε στην Δραπετσώνα και σήμερα θα περιοδεύσει στο Ίλιον. Αντιστοίχως οι προτάσεις που κάνει έχουν κυρίως κοινωνική απεύθυνση όπως η θέση για δωρεάν χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς για όσους είναι έως 24 ετών, η τετραήμερη εργασία σε επιχειρήσεις άνω των δέκα ατόμων κλπ.

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Όπως και να έχει, τις προηγούμενες ημέρες βελτιώθηκε η εικόνα του ΠΑΣΟΚ, που ήταν εμφανώς αποσυντονισμένη από την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα στην κεντρική σκηνή. Στην Χαριλάου Τρικούπη μπήκαν στη λογική πως η δημοσκποπική πτώση του κόμματος στην τρίτη ή ακόμα και την τέταρτη θέση ήταν παροδική λόγω της μεγάλης δημοσιότητας που πήραν η ΕΛΑΣ και η Ελπίδα για την Δημοκρατία. Έστω και αν οι πληροφορίες λένε πως και στο επόμενο κύμα των δημοσκοπήσεων η ΕΛΑΣ θα είναι καθαρά δεύτερη. Κατά τις ίδιες πηγές στη σημερινή έρευνα της ALCO (για τον ALPHA) η ψαλίδα μεταξύ της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ διευρύνεται,καθώς ανεβαίνουν και άλλο τα ποσοστά του κόμματος του κ. Τσίπρα που προσεγγίζουν, χωρίς αναγωγή, το 15%.