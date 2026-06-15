Το συνολικό ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού εμφάνισε πλεόνασμα 91 εκατ. ευρώ, όταν ο στόχος προέβλεπε έλλειμμα 2,176 δισ. ευρώ.

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,638 δισ. ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026, υπερβαίνοντας σημαντικά τον στόχο των 1,243 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Παράλληλα, το συνολικό ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού εμφάνισε πλεόνασμα 91 εκατ. ευρώ, όταν ο στόχος προέβλεπε έλλειμμα 2,176 δισ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει την καλύτερη από την αναμενόμενη πορεία των δημόσιων οικονομικών κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους.

Ωστόσο, το υπουργείο διευκρινίζει ότι η εικόνα αυτή επηρεάζεται από σειρά έκτακτων παραγόντων και ετεροχρονισμών. Συγκεκριμένα, η μεταφορά πληρωμών για εξοπλιστικά προγράμματα, επενδυτικές δαπάνες και μεταβιβάσεις προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και πρόωρες εισπράξεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενισχύουν το ταμειακό αποτέλεσμα χωρίς να αντικατοπτρίζουν πλήρως τη δημοσιονομική εικόνα. Εξαιρουμένων αυτών των στοιχείων, η υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος έναντι του στόχου περιορίζεται στα 234 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος των εσόδων, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30,203 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 2,516 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην πρόωρη είσπραξη της έβδομης δόσης του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 884 εκατ. ευρώ, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Ιούνιο, καθώς και στα αυξημένα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 574 εκατ. ευρώ. Τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 28,117 δισ. ευρώ, ενώ ακόμη και μετά την αφαίρεση έκτακτων εισροών παρέμειναν υψηλότερα από τον στόχο κατά περίπου 258 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία των εισπράξεων.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν συνολικά σε 30,112 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 249 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις προβλέψεις. Σημαντικοί πόροι διοχετεύθηκαν στην υγεία και την κοινωνική πολιτική, με επιχορηγήσεις προς τον ΕΟΠΥΥ, τον ΟΠΕΚΑ και την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ενώ οι επενδυτικές δαπάνες παρέμειναν χαμηλότερες από τον στόχο κατά 473 εκατ. ευρώ λόγω μεταφοράς πληρωμών. Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε ταμειακή βάση διαφέρει από το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς δεν περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία των ΟΤΑ, των ασφαλιστικών ταμείων και των λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης.