Στην πλατεία «17ης Αυγούστου», στις 7.30 το απόγευμα.

«Ο λόγος στους πολίτες», λοιπόν. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Νίκαια, στην πλατεία «17ης Αυγούστου», στις 19.30.

Όπως λένε από την Αμαλίας, «ήρθε η ώρα, να πάρουν το λόγο οι άνθρωποι που ζουν και εργάζονται δίπλα μας, στις γειτονιές της Αθήνας. Η φωνή της πόλης είναι οι αγωνίες του κόσμου που ζουν εκεί και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θέλει να την ακούσει».

Τι σημαίνει αυτό, πρακτικά; Ότι η θα πραγματοποιηθεί στο πρότυπο των εκδηλώσεων «Unmute Now» που έγιναν από τους νέους στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, πάνω στα θέματα και τα προβλήματα των πολιτών, ώστε να ανοίξει ο διάλογος που θα οδηγήσει σε μια αλλαγή κατεύθυνσης της χώρας. «Όχι απλά στην πολιτική αλλαγή αλλά στην αλλαγή πολιτικής».

Όπως συμπληρώνουν τα ίδια πρόσωπα, «η Συμπαράταξη τολμά και σπάει τα στερεότυπα για να ακουστεί η κοινωνία. Γιατί ο πολιτικός λόγος δεν εκπορεύεται μόνο από τα πόντιουμ των πολιτικών, αλλά και από τους ανθρώπους του μόχθου, τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, τη νεολαία, τους συνταξιούχους, τους μικροεπιχειρηματίες, όλους αυτούς που τα τελευταία χρόνια δεν προλαβαίνουν να σηκώσουν κεφάλι από τις επαναλαμβανόμενες κρίσεις».

Όλα αυτά, την ώρα που η κυβέρνηση κατασκευάζει επικοινωνιακά αφηγήματα περί «σταθερότητας» για να καλύψει την σκανδαλώδη στήριξή της σε μια μικρή ελίτ οικονομικών συμφερόντων.

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Η ΕΛ.Α.Σ. δηλώνει πως θέλει να ακούσει τους ανθρώπους που εργάζονται ατελείωτες ώρες και υποστηρίζει πως ήρθε η ώρα, να σπάσει το στερεότυπο της παθητικής συμμετοχής και να ξαναδημιουργηθεί μια νέα σχέση εμπιστοσύνης. Βασική προϋπόθεση όμως είναι η σχέση με την πολιτική να μην εξαντλείται στο χειροκρότημα και τη ψήφο μία φορά στα 4 χρόνια.

Α.Γ.