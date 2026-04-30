Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διακινούσαν ναρκωτικά και όπλα σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, με τη συνδρομή του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οκτώ μέλη της οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, καθώς και για παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά, ενώ περιλαμβάνεται σε αυτήν ακόμη ένα άτομο, το οποίο αναζητείται.

Εκτιμάται ότι, από τη συνολική ποσότητα των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν, καθώς και από την ποσότητα ναρκωτικών που τα μέλη της οργάνωσης κατάφεραν να διακινήσουν, το συνολικό όφελος της οργάνωσης υπερβαίνει τα 117.810 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, ένας εκ των κατηγορουμένων έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πώς εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και συγκέντρωση στοιχείων, τα οποία τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ενώ από την μελέτη των στοιχείων, πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση προέβαιναν στην προμήθεια, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κάνναβης ακατέργαστης ή κατεργασμένης σε μορφή «σοκολάτας», καθώς και κοκαΐνης, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν στα σπίτια των μελών της οργάνωσης βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-3.934,5 γραμμάρια κοκαΐνης,

-3.163 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-4 ζυγαριές ακριβείας,

-5.875 ευρώ,

- αεροβόλο πιστόλι (ρέπλικα),

-14 κινητά τηλέφωνα,

-4 οχήματα και 2 μοτοσυκλέτες,

πλήθος κλειδιών, καθώς και

πλαστικές συσκευασίες για ναρκωτικά.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στην αρμόδια Αρχή.