Σύμφωνα με την Le Parisien, μέλη μιας λέσχης κωπηλασίας, που βρίσκονταν στον Σηκουάνα εκείνη την ώρα, ήταν από τους πρώτους που βοήθησαν στη διάσωση των επιβατών.

Ένας εκπαιδευόμενος οδηγός έριξε το λεωφορείο που οδηγούσε στον ποταμό Σηκουάνα.

Το όχημα, στο οποίο επέβαιναν τέσσερις επιβάτες, βυθίστηκε στο ύψος της κοινότητας Juvisy-sur-Orge, νότια του Παρισιού. Οι εικόνες, που αναρτήθηκαν στα social media, δείχνουν το λεωφορείο βυθισμένο στο νερό και ένα μπλε αυτοκίνητο κοντά του.

Το λεωφορείο μόλις είχε αναχωρήσει από τον σταθμό γύρω στις 9:30 π.μ. όταν ο οδηγός, ο οποίος έκανε εκπαίδευση, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, χτύπησε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και έπεσε στο ποτάμι, παρασύροντας το αυτοκίνητο στο νερό. Το ατύχημα συνέβη στους πρόποδες μιας γέφυρας κοντά στην αποβάθρα Jean-Pierre Timbaud στο διαμέρισμα της Εσόν.

Περαστικοί βοήθησαν στη διάσωση των επιβατών από το ποτάμι, ενώ 16 πυροσβεστικά οχήματα, 34 πυροσβέστες, 60 αστυνομικοί και μέλη σωστικής ομάδας έσπευσαν επίσης στο σημείο.

Σύμφωνα με την Le Parisien, μέλη μιας λέσχης κωπηλασίας, που βρίσκονταν στον Σηκουάνα εκείνη την ώρα, ήταν από τους πρώτους που βοήθησαν στη διάσωση των επιβατών. Μία μάρτυρας είπε ότι δεν άκουσε το λεωφορείο να πέφτει στο ποτάμι, αλλά άκουσε ουρλιαχτά. «Είχα την χειρότερη μέρα της ζωής μου» είπε. «Συνειδητοποίησα ότι κάτι συνέβαινε όταν άκουσα ουρλιαχτά και κοίταξα έξω από το παράθυρο και είδα ανθρώπους στο νερό», δήλωσε η μάρτυρας στα γαλλικά ΜΜΕ.

{https://x.com/Franceatpresso2/status/2049776386819207465}

Η ίδια έσπευσε να βοηθήσει τους επιβάτες και πέταξε ένα σωσίβιο που είχε στην αποβάθρα σε μια γυναίκα στο νερό, η οποία κατάφερε να κολυμπήσει και να σωθεί.

Η Lamia Bensarsa Reda, δήμαρχος της περιοχής, δήλωσε ότι και οι τέσσερις επιβάτες διασώθηκαν και ήταν ασφαλείς.

{https://x.com/Le_Figaro/status/2049783530884887016}

«Ήταν περισσότερο τρομακτικό παρά κάτι σοβαρό, αλλά ένα τεράστιο σοκ που πρέπει να μας κάνει όλους να σκεφτούμε», έγραψε σε μια ανάρτηση στο Facebook.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ασφαλίσουμε τις αποβάθρες. Οι υπηρεσίες της νομαρχίας αξιολογούν τον κίνδυνο ρύπανσης, ώστε τα οχήματα να μπορούν να ανακτηθούν γρήγορα».

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Le Parisien, πρόσθεσε ότι «αυτή είναι η πρώτη φορά που το βλέπω αυτό. Νομίζω ότι είχα τη χειρότερη μέρα της ζωής μου. Ευτυχώς, δεν υπάρχουν θύματα χάρη στην ταχεία αντίδραση της αστυνομίας και των σωστικών δυνάμεων. Οι δημοτικοί αστυνομικοί μας βρίσκονται επί τόπου για να αξιοποιήσουν στο έπακρο την πολύ περίπλοκη κυκλοφορία γύρω από τις όχθες του Σηκουάνα».

{https://x.com/CLPRESSFR/status/2049788599177302117}

{https://x.com/durovray/status/2049782683677409404}

{https://x.com/LaDelichieuse/status/2049762693708476495}

Με πληροφορίες της Telegraph/Le Parisien