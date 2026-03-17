Ο σύζυγος του θύματος ανέφερε ότι ο οδηγός του άλλου οχήματος, άνω των 75 ετών, κινούταν με υπερβολική ταχύτητα.

Βυθισμένη στο πένθος είναι η τοπική κοινωνία της Λαμίας ύστερα από τον τραγικό θάνατο μίας 27χρονης, μητέρας τριών παιδιών, σε τροχαίο δυστύχημα την Κυριακή, 15/03.

Η 27χρονη οδηγός, η οποία είχε τραυματιστεί βαριά στη μετωπική σύγκρουση των δύο οχημάτων, υπέκυψε στα τραύματά της, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Λαμίας, όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετά τον απεγκλωβισμό της από δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Το τραγικό τροχαίο συνέβη το απόγευμα της Κυριακής, όταν η 27χρονη συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο όχημα στον παράδρομο πριν τον κυκλικό κόμβο στην είσοδο της πόλης. Στο άλλο όχημα επέβαινε ένας 78χρονος μαζί με τον γιο του, οι οποίοι μετέβαιναν στην εργασία τους και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κινούταν με μεγάλη ταχύτητα ώσπου εισήλθε το όχημά τους στο αντίθετο ρεύμα και προσέκρουσε με αυτό της 27χρονης.

Η 27χρονη Αργυρώ ήταν μητέρα τριών παιδιών, ηλικίας 3, 5 και 7 ετών, με την είδηση του θανάτου της να σκορπίζει τη θλίψη στη Λαμία και στα Τρίκαλα, από όπου κατάγεται.

«Δεν μπορώ να διανοηθώ τη ζωή μου χωρίς αυτήν, φαλήρισε την οικογένεια»

Συγκλονιστικά ήταν όσα ανέφερε ο σύζυγος της 27χρονης στον αέρα του MEGA, ξεσπώντας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο.

«Όταν είχε μπει στον κυκλικό κόμβο η σύζυγος και έκανε δεξιά για τον παράδρομο δηλαδή. Αυτή είχε πολύ χαμηλή ταχύτητα, γιατί αναγκαστικά μόλις μπαίνεις στον κόμβο πας πολύ σιγά. Ο άλλος που ερχόταν από Ανθήλη ήταν γκαζωμένος. Πήγαινε πολύ γρήγορα. 78 ετών, δεν ξέρω κάπου εκεί είναι αυτός ο άνθρωπος και είχε και συνοδηγό τον γιο του. Χτύπησε τη σύζυγό μου και έφτασε απέναντι, μέσα στα χόρτα. Ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση», δήλωσε ο σύζυγος της 27χρονης.

Ο σύζυγος της Αργυρώς, εκτός από τον δικό του πόνο, έχει να διαχειριστεί και τον πόνο των τριών παιδιών τους, 3, 5 και 7 ετών. «Το μυαλό μου είναι θολό τελείως. Δεν μπορώ να συνέλθω με τίποτα. Έχει ξεκληριστεί μια οικογένεια. Έχω τρία παιδιά μόνος μου. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Ευτυχώς έχω και τη μάνα μου. Βρήκα τα πάνω μου και με βοηθάει. Έχει έρθει. Δόξα τω Θεό δηλαδή. Έχω κάποιους ανθρώπους δίπλα μου, τώρα, αυτή τη στιγμή, που έχω μια “άλφα” βοήθεια ας πούμε. Αλλά χωρίς τη σύζυγο τι θα κάνω; Δεν μπορώ να διανοηθώ τη ζωή μου χωρίς αυτή. Φαλίρισε την οικογένεια», πρόσθεσε.