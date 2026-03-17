Για συνέργεια καταδικάστηκε και συγγενικό πρόσωπο του 22χρονου.

Ισόβια κάθειρξη επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου στον 22χρονο, ο οποίος τον Μάϊο του 2025 είχε δολοφονήσει τη μητέρα του στη Λάρισα και στη συνέχεια προσπάθησε να ξεφορτωθεί το πτώμα.

Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ δεν τον καταδίκασε για παράνομη οπλοφορία και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Στο εδώλιο κάθισε και ο 21χρονος ξάδερφός του, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για συνέργεια και υπόθαλψη εγκληματία κατά πλειοψηφία 5 προς 2. Ο 21χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 30 μηνών, ωστόσο η ποινή έχει αναστέλλουσα ισχύ και δεν θα την εκτίσει σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ήταν 13 Μαΐου του 2025 όταν η 52χρονη έπεσε νεκρή από τις μαχαιριές του ίδιου της του γιου στο σπίτι τους στο κέντρο της Λάρισας. Ο 22χρονος φαίνεται πως τα ξημερώματα της Δευτέρας λογομάχησε με τη μητέρα του και ο καβγάς τους κατέληξε στο να τη χτυπήσει με μαχαίρι μέχρι θανάτου. Πολλές ώρες αργότερα, φέρεται να προσπάθησε να βγάλει εκτός οικίας το άψυχο σώμα της μητέρας του και ζήτησε τη βοήθεια του ξαδέλφου του χωρίς, σύμφωνα με πληροφορίες, να τον ενημερώσει τι ήταν και τι περιείχε ο όγκος που θα μετέφεραν. Γείτονες αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πάει καλά και ειδοποίησαν την Αστυνομία, που έσπευσε αμέσως και συνέλαβε τους δύο νεαρούς.