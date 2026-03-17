Παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και συγκρούστηκε με 63χρονο μοτοσυκλετιστή.

Στη φυλακή οδηγήθηκε, μετά την απολογία του, ο 43χρονος υπαρχιφύλακας της Άμεσης Δράσης, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε το δυστύχημα που στοίχισε την ζωή σε έναν 63χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας έξω από τη Βουλή, την περασμένη Πέμπτη.

Ο αστυνομικός απολογήθηκε για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία προκάλεσε το θάνατο 63χρονου, αλλά και για ανθρωποκτονία απο αμέλεια.

Ο κατηγορούμενος αστυνομικός αφού παραβίασε το κόκκινο σηματοδότη, στη συμβολή της Βασιλίσσης Σοφίας με την Ακαδημίας, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με την μοτοσυκλέτα του 63χρονου θύματος.

Η οικογένεια του θύματος μάλιστα σε ανακοίνωση της έκανε λόγο για ακραία εγκληματική οδική συμπεριφορά του αστυνομικού.

Αμέσως μετα την απολογία του ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος.