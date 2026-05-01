Με περιορισμούς δρομολογίων και προσωπικό ασφαλείας λειτουργούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων.

Με 24ωρη πανελλαδική απεργία τιμά την Εργατική Πρωτομαγιά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ). Η κινητοποίηση ξεκίνησε τα μεσάνυχτα της 1ης Μαΐου (00:01) και θα ολοκληρωθεί στις 00:00 της ίδιας ημέρας, με αποτέλεσμα την καθολική ακινητοποίηση του συνόλου των κατηγοριών πλοίων.

Στην Αθήνα και τον Πειραιά:

Οι Γραμμές 1 (ΗΣΑΠ), 2 και 3 του Μετρό καθώς και το Τραμ, δεν λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στα λεωφορεία και τρόλεϊ, οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 το πρωί και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας. Η λειτουργία των οχημάτων ξεκινά σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας στις 09:00 και αντίστοιχα θα ξεκινήσει πριν τις 21:00 η προοδευτική απόσυρσή τους προς τα αμαξοστάσια.

Επιπλέον, λόγω συμμετοχής μέρους των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ, αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών και κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επισημαίνεται πως για τις ώρες λειτουργίας των λεωφορείων και τρόλεϊ θα ισχύσει πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται από την εφαρμογή της τηλεματικής του ΟΑΣΑ, την ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ καθώς και από το πληροφοριακό μας κέντρο 11185.

Στη Θεσσαλονίκη:

Με προσωπικό ασφαλείας κυκλοφορούν τα λεωφορεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ σήμερα Παρασκευή, 1η Μαΐου, καθώς το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ συμμετέχει με 24ωρη απεργία στις καθιερωμένες κινητοποιήσεις για την Πρωτομαγιά.

Κανονικά θα εκτελεστούν τα δρομολόγια των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων εξυπηρέτησης των Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και η νυχτερινή γραμμή Ν1 που εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ-Αεροδρόμιο Νυχτερινό.

Σε αναστολή λειτουργίας τίθενται για επτά ώρες τέσσερις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση της «Thema». Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, από τις 09:00 έως τις 16:00 αναστέλλεται η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Παράλληλα, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία του μετρό, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας.