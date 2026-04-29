Ο ηθοποιός της ταινίας «Χορεύοντας με τους Λύκους», Nathan Chasing Horse, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για σεξουαλική επίθεση σε ιθαγενείς γυναίκες και κορίτσια, σύμφωνα με το Associated Press.

Ένα δικαστήριο τον είχε προηγουμένως κρίνει ένοχο για 13 κατηγορίες, οι οποίες σχετίζονταν κυρίως με σεξουαλική επίθεση σε τρεις γυναίκες.

Οι κατήγοροι και οι οικογένειές τους δήλωσαν στην δικαστή Τζέσικα Πίτερσον ότι συνεχίζουν να υποφέρουν από το τραύμα που προκάλεσε ο Chasing Horse, μαζί με την αίσθηση ότι εκμεταλλεύτηκε τη θέση του ως πνευματικού ηγέτη και κάνοντάς τους να παλεύουν με την πίστη τους. Ο ηθοποιός κατηγορείται ότι ήταν ο ηγέτης μιας αίρεσης που ονομάζεται The Circle.

«Δεν υπάρχει τρόπος να ανακτήσω τη νεότητα, την απώλεια της παιδικής ηλικίας, την πρώτη μου φορά, το πρώτο μου φιλί, την αποφοίτηση που δεν είχα ποτέ», δήλωσε η Corena Leone-LaCroix, η οποία ήταν 14 ετών όταν ο Chasing Horse της επιτέθηκε σεξουαλικά. «Η ζωή που θα μπορούσε να είχε ζήσει το μικρό κορίτσι μου έχει αφαιρεθεί για πάντα».

Το AP διευκρίνισε ότι δεν χρησιμοποιεί τα ονόματα των φερόμενων θυμάτων σεξουαλικής επίθεσης, εκτός εάν εμφανιστούν δημόσια, όπως έχει κάνει η Corena Leone-LaCroix.

Ο Chasing Horse, ο οποίος συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του, φέρεται να σιώπησε κατά τη διάρκεια της καταδίκης του. Μετά από 37 χρόνια στη φυλακή θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποφυλάκιση υπό όρους.

«Εκμεταλλευτήκατε τα πιστεύω αυτών των γυναικών και την πνευματικότητά τους και τις χειραγωγήσατε για την προσωπική σας ικανοποίηση», δήλωσε η δικαστής πριν ανακοινώσει την ποινή του.

Ο πρώην ηθοποιός συνελήφθη για πρώτη φορά και κατηγορήθηκε το 2023. Η αρχική σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο Λας Βέγκας, με τις αρχές σε άλλες πολιτείες και τον Καναδά να ακολουθούν πρόσθετες ποινικές κατηγορίες. Οι κατηγορίες εξακολουθούν να εκκρεμούν ενώ εναντίον του εκκρεμεί και ένταλμα στην Αλμπέρτα.

Ο Chasing Horse γεννήθηκε στη Νότια Ντακότα και έγινε διάσημος υποδυόμενος το νεαρό μέλος της φυλής Sioux Smiles a Lot στην βραβευμένη με Όσκαρ ταινία του Κέβιν «Dances With Wolves». Μετά την εμφάνισή του, ο Chasing Horse ταξίδεψε σε όλη την περιοχή των ιθαγενών Αμερικανών για να παρακολουθήσει powwow, μια κοινωνική, πολιτιστική συγκέντρωση κοινοτήτων ιθαγενών Αμερικανών με παραδοσιακούς χορούς, τραγούδια και τύμπανα, που συχνά χρησιμεύει για να γιορτάσει, να τιμήσει ή να μεταδώσει πολιτιστικές παραδόσεις και να πραγματοποιήσει τελετές θεραπείας.

Πολλές καταγγέλλουσες περιέγραψαν πώς συμμετείχαν στις τελετές του ή απευθύνθηκαν σε εκείνον για ιατρική βοήθεια λόγω της φήμης του ως μάγος των Λακότα. Ο Chasing Horse φέρεται να είπε στην Leone-LaCroix όταν ήταν 14 ετών ότι τα πνεύματα ήθελαν να εγκαταλείψει την παρθενιά της για να σώσει τη μητέρα της, η οποία είχε διαγνωστεί με καρκίνο. Στη συνέχεια, την κακοποίησε σεξουαλικά και της είπε ότι αν το έλεγε σε κάποιον, η μητέρα της θα πέθαινε, σύμφωνα με την Αναπληρώτρια Εισαγγελέα Bianca Pucci. Οι σεξουαλικές επιθέσεις συνεχίστηκαν για χρόνια, είπε η Pucci.

Ο Chasing Horse αρνήθηκε τις καταγγελίες εναντίον του και υπέβαλε αίτηση για νέα δίκη, η οποία απορρίφθηκε. Η Siera Begaye, μία ακόμα καταγγέλλουσα, είπε ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει επιπλοκές μετά από μια εξωμήτρια κύηση που υπέστη ως αποτέλεσμα της σεξουαλικής επίθεσης και την αναγκαστική υποβολή σε χειρουργική επέμβαση.

«Επιλέγω να δω αυτή τη στιγμή ως ένα νέο ξεκίνημα», είπε η Begaye. «Θα ξαναχτίσω τη ζωή μου, θα ανακτήσω τη φωνή μου και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για το μέλλον που μου αξίζει».

Με πληροφορίες του Variety/AP