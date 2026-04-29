Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Λιμεναρχείο Πάρου.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (28/04) στο λιμάνι της Παροικιάς στην Πάρο, όταν Ι.Χ αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε μία ανήλικη κοπέλα.

Η ανήλικη, υπήκοος Γαλλίας, μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας του νησίου και στη συνέχεια διακομίσθηκε με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαϊα Κυριακού» στην Αθήνα.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Λιμεναρχείο Πάρου, ενώ ο 31χρονος οδηγός συνελήφθη για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια.

