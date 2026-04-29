Χειροπέδες σε τρία άτομα πέρασαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, έπειτα το σοβαρό ατύχημα με θύμα ένα 5χρονο αγόρι από την Ολλανδία σε πισίνα ξενοδοχείου στη Χερσόνησο.

Όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, συνελήφθησαν ο 36χρονος πατέρας του παιδιού για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ο 27χρονος ναυαγοσώστης και ένας 48χρονος ως προσωρινά υπεύθυνος του ξενοδοχείου. Παράλληλα αναζητείται ο νόμιμος εκπρόσωπος της ξενοδοχειακής μονάδας, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί δικογραφία.

Ο άτυχος 5χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ σε σοβαρή κατάσταση

Το συμβάν

Το 5χρονο παιδί από την Ολλανδία βρισκόταν στη Κρήτη με την οικογένειά του για διακοπές, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τραυματίστηκε στην πισίνα. Άμεσα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραύματα στον θώρακα.

Ο 5χρονος υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, ενώ κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.