Η ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ.

Ευθεία επίθεση με αφορμή τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στην έκθεση για τις «Συνθήκες Διαβίωσης 2025» είναι αποκαλυπτικά και παράλληλα ενδεικτικά για τις επιδόσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη:

«-Το 65% των νοικοκυριών δηλώνουν ότι είδαν επιδείνωση στο εισόδημά τους μέσα στο τελευταίο έτος

»-Ο δείκτης για τις ανικανοποίητες υγειονομικές ανάγκες αυξήθηκε σε μόλις ένα χρόνο κατά σχεδόν δέκα μονάδες και εκτιμάται ότι θα αγγίξει το 21,9%, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι μόλις 3,6%

»-Το 26,9% του πληθυσμού ζει σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ποσοστό που είναι 6% μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Συνεχίζει λέγοντας πως «την ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη διαρκώς αυτοθαυμάζεται, η πραγματικότητα έρχεται να την προσγειώσει. Το 75% της κοινωνίας δυσφορεί με την ακρίβεια, την ανεξέλεγκτη κατάσταση στο στεγαστικό, την αποσάθρωση της Δημόσιας Υγείας, τη βίαιη φτωχοποίησή της. Τα υπερκέρδη και οι συναλλαγές με τους μεγάλους ομίλους και τα ολιγοπώλια είναι θηλιά στο λαιμό της κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτή είναι η κληρονομιά των έξι χρόνων διακυβέρνησης των αρίστων του κ. Μητσοτάκη».

Ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει λέγοντας πως «η χώρα μπορεί και πρέπει να γυρίσει σελίδα, το σχέδιο «Προοδευτική Ελλάδα» που εκφώνησε ο Σωκράτης Φάμελλος στη ΔΕΘ δίνει απαντήσεις στις ανάγκες, στις ανησυχίες και τις διεκδικήσεις της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας».