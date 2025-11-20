Οι αφίξεις αλλοδαπών αυξήθηκαν κατά 0,5%

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία κίνησης των τουριστικών καταλυμάτων για τον Σεπτέμβριο του 2025, καταγράφοντας μικρές αλλά σαφείς αυξητικές τάσεις τόσο στις αφίξεις όσο και στις διανυκτερεύσεις, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι συνολικές αφίξεις σε ξενοδοχεία, κάμπινγκ και συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής ανήλθαν σε 5.085.544, σημειώνοντας αύξηση 0,7%, ενώ οι διανυκτερεύσεις ανήλθαν σε 23.311.959, παρουσιάζοντας άνοδο 0,9%.

Αναλυτικότερα, οι αφίξεις αλλοδαπών αυξήθηκαν κατά 0,5%, φτάνοντας τα 4.192.289 άτομα, ενώ οι ημεδαποί κατέγραψαν μεγαλύτερη άνοδο, της τάξης του 1,6%, με 893.255 αφίξεις για τον μήνα. Στις διανυκτερεύσεις, οι αλλοδαποί διατήρησαν το μεγαλύτερο μερίδιο με αύξηση 0,8% και συνολικά 21.007.585 διανυκτερεύσεις, έναντι 2.304.374 των ημεδαπών, οι οποίοι σημείωσαν άνοδο 2,3%.

Η πορεία των αφίξεων και διανυκτερεύσεων ακολουθεί σταθερή ανοδική τάση από το 2020 έως και σήμερα, παρά τις διακυμάνσεις των προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο αποτελεί η συμβολή των αλλοδαπών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 82,4% των συνολικών αφίξεων και το 90,1% των συνολικών διανυκτερεύσεων, αναδεικνύοντας την εξάρτηση του ελληνικού τουρισμού από τις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, η μέση διάρκεια παραμονής παραμένει σταθερή. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η συνολική μέση διανυκτέρευση για τον Σεπτέμβριο του 2025 ανέρχεται στις 4,6 ημέρες, ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο έτος. Για τους αλλοδαπούς η μέση διαμονή φτάνει τις 5 ημέρες, ενώ για τους ημεδαπούς διατηρείται στις 2,6 ημέρες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι τύποι καταλυμάτων εμφανίζουν θετικές μεταβολές, με τα ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μερίδιο τόσο στις αφίξεις όσο και στις διανυκτερεύσεις. Ειδικά στα κάμπινγκ, αν και οι ημεδαποί αποτελούν σχετικά μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους άλλους τύπους καταλυμάτων, η κυριαρχία των αλλοδαπών παραμένει εμφανής, κυρίως στις διανυκτερεύσεις, όπου αγγίζουν το 74,5%.