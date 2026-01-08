Για να απωθήσουν τα ΜΑΤ, αγρότες έβαλαν φωτιά σε μπάλες άχυρου.

Ένταση προκλήθηκε στη μπλόκο της Θήβας, όπου αγρότες έβαλαν φωτιά σε μπάλες άχυρου, προκειμένου να απωθήσουν τα ΜΑΤ που βρίσκονται στο σημείο.

Λίγο πριν από της 18:00 υπήρξε ένταση στο μπλόκο που έχουν στήσει αγρότες στην παλιά εθνική οδό Θηβών- Λιβαδειάς. Η αστυνομία είχε ζητήσει από τους αγρότες να ανοίξουν τον δρόμο, όταν αποφασίστηκε να μη γίνει αυτό, πλησίασαν τα ΜΑΤ.

Τότε, οι αγρότες άναψαν φωτιές σε μπάλες από άχυρο, προκειμένου να απωθήσουν τα ΜΑΤ. Ακολούθησε έντονο λεκτικό επεισόδιο ανάμεσα σε αστυνομικές δυνάμεις και αγρότες.

Αυτή την ώρα γίνονται διαπραγματεύσεις, προκειμένου να μην οξυνθεί η ένταση, ενώ οι αγρότες διαμηνύουν πως δεν θα κάνουν πίσω και ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός.

Εικόνες από την ένταση στο αγροτικό μπλόκο της Θήβας

