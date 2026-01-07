Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές.

Κανονικά θα λειτουργήσουν από την Παρασκευή 9/1/26 οι λαϊκές αγορές. Ειδικότερα μετά την συνάντηση στο υπουργείο Ανάπτυξης οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών αποφάσισαν ότι σταματούν την απεργία τους.

Ειδικότερα, η Ομοσπνοδία Λαϊκών Αγορών Παραγωγών ανακοίνωσε: Μετά από τις συναντήσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τον υπουργό κ. Θεοδωρικάκο και στο υπ. Οικονομικών με τον κ. Κώτσηρα και Πετραλιά αναστέλλεται η επ αόριστον απεργία των λαϊκών αγορών και ο αποκλεισμός της λαχαναγοράς. Αύριο (Πέμπτη) δεν θα λειτιυργήσουν οι λαϊκές αγορές. Θα λειτουργήσουν κανονικά την Παρασκευή 9/1/26».

Όπως σχολιάζουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές «βρέθηκε λύση έπειτα και από ουσιαστικό διάλογο με το υπουργείο και από την συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό». Και συνεχίζουν: «Χωρίς ακρότητες ολοκληρώθηκε ο διάλογος, στον οποίο προσήλθαν οι εκπρόσωποι του κλαδου. Ανεστάλη επ αόριστον η απεργία και η λύση αποτυπώνεται σε νομοθετική πρωτοβουλία που ενισχύει την λειτουργία των λαϊκών αγορών προς όφελος των καταναλωτών».