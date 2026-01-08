Μία σύντομη αναδρομή στο έτος που πέρασε έκανε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα.

Στον φακό της εκπομπής «Happy Day» μίλησε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, όπου και χαρακτήρισε το 2025 ως μία «ιδιαίτερη χρονιά».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στον αέρα της εκπομπής, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, ο γνωστός ηθοποιός, έκανε έναν σύντομο απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, χωρίς ωστόσο να εστιάσει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Όπως αναφέρει λοιπόν, η χρονιά που «έφυγε» τον έκανε να εστιάζει στο σήμερα, χωρίς να τον απασχολεί το μέλλον, ενώ προσπαθεί να διατηρεί μία θετική στάση απέναντι στις καταστάσεις, τους ανθρώπους και τον εαυτό του.

«Είμαι τυχερός γιατί έχω πολύ ωραίους ανθρώπους δίπλα μου. Η περασμένη χρονιά ήταν κάπως ιδιαίτερη. Οπότε δεν κάνω μεγάλα σχέδια. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το πούμε on camera τι με δίδαξε το 2025, αλλά μου επισήμανε το πόσο παρών πρέπει να είμαι στα πράγματα. Και το πόσο, όταν είμαστε εδώ, σε παρόντα χρόνο εννοώ, να είμαστε θετικοί και να έχουμε φως απέναντι στους συνανθρώπους μας και στον εαυτό μας. Το πέρασμα του χρόνου δεν με αγχώνει. Το αύριο δεν έχει έρθει ακόμα, το σήμερα είναι εδώ».

Να σημειωθεί, πως κατά τη διάρκεια του 2025, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης αποχαιρέτησε και τους δύο του γονείς, οι οποίοι «έφυγαν» από τη ζωή με διαφορά τριών μηνών μεταξύ τους.

