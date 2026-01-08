Στο βίντεο εμφανίζονται ο πρώην Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπος Χαραλάμπους και ο Διευθυντής του Ομίλου Cyfield, Γιώργος Χρυσοχός.

Πολιτική αναταραχή προκαλεί στην Κύπρο η διαρροή βίντεο, που φέρεται να αποκαλύπτει μια παράνομη «πορεία του χρήματος» για την εκλογή του προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη.

Το επίμαχο βίντεο κυκλοφόρησε στο Χ από ένα λογαριασμό με το όνομα Emily Thompson, που αυτοπροσδιορίζεται ως «ανεξάρτητη ερευνήτρια, αναλύτρια και λέκτορας που επικεντρώνεται κυρίως στην αμερικανική εσωτερική και εξωτερική πολιτική».

Στο βίντεο εμφανίζονται ο πρώην Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, ο Διευθυντής του Γραφείου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπος Χαραλάμπους και ο Διευθυντής του Ομίλου Cyfield, Γιώργος Χρυσοχόος.

Η ανάρτηση στον συγκεκριμένο λογαριασμό συνοδεύεται από τον τίτλο, «Βίντεο – Βόμβα αποκαλύπτει τα σκιώδη ταμεία του Πρόεδρου της Κύπρου».

Το βίντεο έχει την εξής περιγραφή: «Δεν μπορώ καν να περιγράψω αυτό που μόλις έλαβα! Βίντεο βόμβα αποκαλύπτει τη σκιά του ταμειακού χρήματος του Κύπριου Προέδρου! Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης φέρεται να ξεπέρασε το ανώτατο όριο χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας ύψους 1 εκατ. ευρώ μέσω ενός ύπουλου οικογενειακού δικτύου! Ο κουνιάδος του Χαράλαμπος Χαραλάμπους (Διευθυντής του Προεδρικού Γραφείου) → συλλέγει μυστικές σακούλες με μετρητά για να παρακάμψει τα όρια! Η σύζυγός του Φιλίππα Καρσερά-Χριστοδουλίδη (επικεφαλής του «φιλανθρωπικού» Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης) → διοχετεύει Τεράστιες δωρεές από μεγιστάνες και εταιρείες → λαμβάνουν προνομιακή μεταχείριση σε αντάλλαγμα; » αναφέρει και προτρέπει όλους να το δουν πριν λογοκριθεί.

Από το βίντεο φαίνεται ότι υπήρχε καταγραφή με κρυφή κάμερα των συνομιλιών που είχαν οι δημιουργοί του βίντεο με τα προαναφερόμενα πρόσωπα.

Το βίντεο ξεκινά με τις προεκλογικές εξαγγελίες του Νίκου Χριστοδουλίδη, όπου στο σπικάζ αναφέρεται ότι στόχος του ήταν να πατάξει την διαφθορά. Αλλά αυτό δεν έγινε, όπως αναφέρει το βίντεο.

Σύμφωνα με το βίντεο, του οποίου η εγκυρότητα δεν έχει επιβεβαιωθεί ωστόσο, ο Χαραλάμπους φέρεται να συλλέγει «μυστικές σακούλες με μετρητά» με σκοπό να παρακάμπτονται τα νόμιμα όρια χρηματοδότησης χωρίς να αφήνονται ίχνη. Το βίντεο υποστηρίζει ακόμα ότι φιλανθρωπικός φορέας, του οποίου ηγείται η Πρώτη Κυρία της Κύπρου, χρησιμοποιείται ως «μέσο» διοχέτευσης τεράστιων δωρεών από επιχειρηματίες, «μεγιστάνες» και εταιρείες με αντάλλαγμα, σύμφωνα με τη διαρροή, οι χορηγοί αυτοί να λαμβάνουν προνομιακή μεταχείριση από την Προεδρία.

{https://twitter.com/EmilyTanalyst/status/2009242544262045697}

«Λάσπη» απαντά η κυβέρνηση

Μέχρι στιγμής, η κυπριακή κυβέρνηση επιχειρεί να υποβαθμίσει το θέμα, κάνοντας λόγο για «λάσπη» και «στοχευμένη επίθεση» με σκοπό την υπονόμευση του Προέδρου σε μια κρίσιμη συγκυρία καθώς αναμένοντας και τις εξελίξεις στο Κυπριακό εντός του 2026 και η Κύπρος ασκεί την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ωστόσο, η εμπλοκή της Αρχής Κατά της Διαφθοράς και οι πιέσεις από την αντιπολίτευση (ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ) αναγκάζουν την Προεδρία να προετοιμάζει επίσημες απαντήσεις.

Οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές, καθώς η κοινή γνώμη στην Κύπρο εμφανίζεται ιδιαίτερα ευαίσθητη σε θέματα διαφθοράς, μετά και τα σκάνδαλα των «χρυσών διαβατηρίων» που ακόμη ταλανίζουν την πολιτική ζωή του τόπου.