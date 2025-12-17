Η έρευνα καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2025.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της Ετήσιας Έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις επιχειρήσεις για το 2025, αποτυπώνοντας τον βαθμό ψηφιακής ωριμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων με απασχόληση δέκα εργαζόμενους και άνω.

Η έρευνα καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2025 και περιλαμβάνει στοιχεία για τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, την πρόσβαση στο διαδίκτυο, τη συνδεσιμότητα, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την ανάλυση δεδομένων και την αξιοποίηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει πλέον σχεδόν καθολικό χαρακτήρα. Από τις 47.849 επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 47.246 διέθεταν σύνδεση στο διαδίκτυο για επαγγελματικούς σκοπούς, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 98,7% του συνόλου.

Η πρόσβαση αυτή περιλαμβάνει τόσο σταθερές όσο και κινητές συνδέσεις, γεγονός που δείχνει ότι το διαδίκτυο αποτελεί βασικό εργαλείο καθημερινής λειτουργίας για τις επιχειρήσεις. Συνολικά, περισσότεροι από 831 χιλιάδες εργαζόμενοι είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο στο πλαίσιο της εργασίας τους.

Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν τα στοιχεία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Κατά το 2025, 12.347 επιχειρήσεις, δηλαδή το 25,8% του συνόλου, έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστοσελίδων, ειδικών εφαρμογών ή συστημάτων ανταλλαγής δεδομένων τύπου EDI. Ο κύκλος εργασιών που προήλθε από αυτές τις ηλεκτρονικές παραγγελίες ανήλθε σε 36,1 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 9,5% του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, ο οποίος έφτασε τα 380,8 δισ. ευρώ.

Η έρευνα καταγράφει επίσης την αυξανόμενη χρήση προηγμένων ψηφιακών πρακτικών. Περισσότερες από 15.000 επιχειρήσεις πραγματοποίησαν ανάλυση δεδομένων, είτε με ίδιους πόρους είτε με τη βοήθεια εξωτερικών συνεργατών, ενώ 3.868 επιχειρήσεις, ποσοστό 8,2%, δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εφαρμογές αυτές αφορούν κυρίως το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις, την οργάνωση της διοίκησης, τις διαδικασίες παραγωγής, την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και τη χρηματοοικονομική διαχείριση, δείχνοντας ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων βρίσκεται σε σταθερή εξέλιξη.