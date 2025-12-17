Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη 16χρονη που μαχαίρωσε 14χρονη μαθήτρια στην Κυψέλη.

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στο 15ο Γυμνάσιο της Κυψέλης μετά το αιματηρό επεισόδιο της Δευτέρας όπου 16χρονη μαχαίρωσε 14χρονη καταφέρνοντας της χτυπήματα στα χέρια και στην κοιλιακή χώρα με μαχαίρι τύπου «πεταλούδα». Η μαθητική κοινότητα ζητά να τεθεί εκτός σχολείου η 16χρονη δράστιδα που πρωταγωνίστησε στο συμβάν την πρώτη κιόλας μέρα φοίτησής της στο εν λόγω σχολείο καθώς προερχόταν από αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Από χθες το σχολείο τελεί υπό κατάληψη ενώ νωρίτερα σήμερα οι μαθητές θέλοντας να εκφράσουν την αντίδρασή τους για όσα έχουν συμβεί προχώρησαν σε μια νέα κίνηση, αφού φέρονται να κλείδωσαν τους διευθυντές του σχολείου μέσα στο κτίριο.

Παράλληλα από πλευράς Υπουργείου Παιδείας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο να εκτονωθεί το αρνητικό κλίμα και να πέσουν οι τόνοι ώστε να επανεκκινήσουν τα μαθήματα με ασφάλεια. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, επισκέφθηκε σήμερα το σχολείο, ώστε να ενημερωθεί από τη διεύθυνση για τα γεγονότα και να συνεργαστεί με τη διοίκηση και τους εκπαιδευτικούς για τη διασφάλιση της ψυχραιμίας και της ασφάλειας των μαθητών.

Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί παραμένουν σε συνεχή επαφή με τους μαθητές, τις μαθήτριες, τις οικογένειες τους και το προσωπικό του σχολείου, προκειμένου να προσφέρουν κάθε αναγκαία υποστήριξη και να συμβάλουν στην εξομάλυνση της κατάστασης. Όπως τονίζεται από το ΥΠΑΙΘΑ, η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα εντάσσεται στις ενέργειες για την άμεση διαχείριση κρίσεων στα σχολεία και την προστασία των μαθητών, καθώς και για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Υπενθυμίζεται ότι η 16χρονη που μαχαίρωσε 14χρονη συμμαθήτριά της στο σχολείο στην Κυψέλη, είναι αντιμέτωπη με δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα μετά την ποινική δίωξη που άσκησε εναντίον της η Εισαγγελία ανηλίκων. Η 16χρονη μετά την επίθεση με το μαχαίρι, κρατείται στη ΓΑΔΑ και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Κ Η 14χρονη από την άλλη είναι καλά στην υγεία της μετά τα ράμματα που έκανε καθώς έφερε βαθύ τραύμα στο χέρι της και στην κοιλιά.

Μαθητές και γονείς ζητούν την απομάκρυνση της 16χρονης

Γονείς και μαθητές ζητούν την οριστική απομάκρυνση της 16χρονης, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ένα ανάλογο περιστατικό μπορεί να επαναληφθεί. Το θύμα, από την πλευρά του, δεν επιθυμεί η 16χρονη να επιστρέψει στο σχολείο καθώς φοβάται για την ασφάλειά του. Παρά την λήψη μέτρων από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ η σχολική κοινότητα επιμένει ότι πρέπει να απομακρυνθεί η 16χρονη από το σχολικό περιβάλλον του 15ου Γυμνασίου. Το ΥΠΑΙΘΑ τηρεί στάση αναμονής τονίζοντας ότι έχουν κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των μαθητών.