Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και νοσηλευεται η 14χρονη που δέχθηκε την μαχαιριά.

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα στο 15ο Γυμνάσιο Κυψέλης, όταν μαθήτρια επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε στο χέρι 14χρονη συμμαθήτριά της. Η κατάσταση της 14χρονης δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού, όπου νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση.

Στο σχολείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες έχουν αναλάβει την προανάκριση, ενώ γίνονται ήδη συλλογή καταθέσεων από εμπλεκόμενους και αυτόπτες μάρτυρες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το Υπουργείο Παιδείας ενημερώθηκε άμεσα για το συμβαν και δόθηκαν οδηγίες προς τη διεύθυνση του σχολείου και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ώστε ο/η σχολικός ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός να παρέμβουν άμεσα, υποστηρίζοντας τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deyrsoyl3ybd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η μαθητική κοινότητα παρακολουθεί «μουδιασμένη» τις εξελίξεις γύρω από το αιματηρό συμβάν καθώς τίποτα δεν προμήνυε ότι θα συνέβαινε ένα τέτοιο περιστατικό στο χώρο του σχολείου. Πηγές ανέφεραν στο Dnews ότι το επεισόδιο συνέβη την ώρα που οι μαθητές ανέβαιναν για μάθημα, έχοντας χτυπήσει το κουδούνι της λήξης του διαλείμματος. Οι μαθητές συγκλονίστηκαν βλέποντας τραυματισμένη και αιμόφυρτη την συμμαθήτριά τους. Οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, ενώ η σχολική ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός βρίσκονται σε επαφή με τα παιδιά και τις οικογένειες για υποστήριξη μετά το σοκαριστικό γεγονός.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deyt28jfnf5t?integrationId=40599y14juihe6ly}