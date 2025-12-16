Η μαθητική κοινότητα είναι θορυβημένη από το συμβάν, το σχολείο τελεί υπό κατάληψη και το Υπουργείο προχωρά στις επόμενες κινήσεις με στόχο την εξομάλυνση της κατάστασης.

Στον απόηχο του χθεσινού αιματηρού περιστατικού που έλαβε χώρα στο 15ο Γυμνάσιο της Κυψέλης με τον τραυματισμό 14χρονης μαθήτριας που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 16χρονη το Υπουργείο Παιδείας προχωρά άμεσα στη λήψη μέτρων για την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος και την αποκατάσταση της ασφάλειας στη σχολική μονάδα. Ειδικότερα, όπως γνωστοποιήθηκε, διενεργείται προκαταρκτική εξέταση για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού και να εντοπιστούν τυχόν ευθύνες των εμπλεκόμενων.

Παράλληλα, το Υπουργείο συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, οι οποίες θα καθορίσουν τυχόν ποινικές ευθύνες για τη μαθήτρια που φέρεται να προκάλεσε το τραυματισμό. Παράλληλα, λαμβάνονται άμεσα παιδαγωγικά και υποστηρικτικά μέτρα για τους μαθητές του σχολείου, καθώς και για τις οικογένειές τους, με τη βοήθεια ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής κοινότητας.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου «σε ό,τι αφορά στη μαθήτρια που φέρεται να έχει τελέσει την αποδιδόμενη σε αυτή πράξη, το ΥΠΑΙΘΑ δεν προβαίνει σε οποιοδήποτε σχόλιο ή σχετική ενέργεια, πριν την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών.». Τέλος από πλευράς Υπουργείου επισημαίνεται ότι προτεραιότητα είναι η προστασία των μαθητών και η πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, ενώ οι αποφάσεις για τυχόν πειθαρχικές ή νομικές ευθύνες θα ληφθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Κατάληψη στο Γυμνάσιο που μαχαιρώθηκε 14χρονη από συμμαθήτριά της: «Θέλουμε να φύγει η 16χρονη»

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στο σχολείο το οποίο από νωρίς το πρωί τελεί υπό κατάληψη με τους μαθητές να απαιτούν την απομάκρυνση της δράστιδας και την αύξηση των ημερών παρουσίας ψυχολόγου στην σχολική μονάδα. Όπως δήλωσαν μαθήτριες του σχολείου, «αν η κοπέλα παραμείνει δεν θα έρχονται άλλοι μαθητές», ενώ υπογράμμισαν ότι οι συμμαθητές τους βίωσαν κρίσεις πανικού και έντονο φόβο μετά το περιστατικό. Η 16χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι τύπου πεταλούδα στη 14χρονη, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος πιστεύοντας ότι την έβρισε.

Το αιματηρό συμβάν συνέβη την πρώτη ημέρα της δράστιδας στο σχολείο, η οποία είχε αλλάξει σχολικό περιβάλλον λόγω προηγούμενων επεισοδίων, καθώς φέρεται ότι στο προηγούμενο σχολείο της είχε μαχαιρώσει άλλα δύο παιδιά.

Η 16χρονη έχει απασχολήσει τις Αρχές τρεις φορές μέσα στο 2025. Τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο είχε συλληφθεί για προηγούμενες επιθέσεις και οπλοκατοχή, ενώ η χθεσινή επίθεση αποτελεί την πιο πρόσφατη καταγραφή στη παραβατική της πορεία. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προσέγγισε τη 14χρονη στον διάδρομο, κατηγορώντας την για προσβλητικό χαρακτηρισμό και, προσπαθώντας να αμυνθεί, η 14χρονη τραυματίστηκε στην κοιλιά και στον καρπό. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και κινητοποίηση τόσο από τις σχολικές αρχές όσο και από τις οικογένειες των μαθητών, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται η 16χρονη

Αντιμέτωπη με δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα είναι η 16χρονη που χθες μαχαίρωσε 14χρονη συμμαθήτριά της σε σχολείο της Κυψέλης. Η Εισαγγελία Ανηλίκων άσκησε σε βάρος της 16χρονης ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα, αδικήματα που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος αλλά και για οπλοχρησία. Η ανήλικη παραπέμφθηκε σε ανακριτή ανηλίκων για να απολογηθεί.

