Σοβαρό αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι σε Γυμνάσιο της Κυψέλης, όταν μαθήτρια φέρεται να μαχαίρωσε 14χρονη συμμαθήτριά της, προκαλώντας της τραυματισμό στο χέρι. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο 15ο Γυμνάσιο Κυψέλης, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις αρχές.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η τραυματισμένη μαθήτρια μεταφέρθηκε αιμόφυρτη στο γραφείο της διευθύντριας, όπου της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες έχουν αναλάβει την προανάκριση, ενώ αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από εμπλεκόμενους και αυτόπτες μάρτυρες. Η κατάσταση της υγείας της 14χρονης, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο σχολείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη μαθήτρια στο νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού, όπου και νοσηλεύεται, σε καλή κατάσταση και να μην υπάρχει ανησυχία για την εξέλιξη της υγείας της.

