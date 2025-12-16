«Εγώ δεν μπήκα στη μέση γιατί φοβόμουν για τη ζωή μου», λέει αυτόπτης μάρτυρας.

Αποκαλυπτική είναι η μαρτυρία μαθήτριας, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στην επίθεση με μαχαίρι σε Γυμνάσιο της Κυψέλης, το οποίο από σήμερα τελεί υπό κατάληψη.

«Είχα κατέβει με μια συμμαθήτριά μου για να πιούμε νερό και είδαμε να έχει σχηματιστεί ένας κύκλος. Η 16χρονη φώναζε στο θύμα και την έβριζε. Η 14χρονη έλεγε ότι έγινε παρεξήγηση και ότι δεν το είπε», ανέφερε η μαθήτρια μιλώντας στο ΕΡΤNews.

Στη συνέχεια, όπως είπε, η 16χρονη έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε στην 14χρονη, τραυματίζοντάς την στην κοιλιά και στο χέρι. «Μετά αρχίσαμε να φωνάζουμε τους καθηγητές. (...) Παρενέβη ένα αγόρι και πήγε να μαχαιρώσει και εκείνον. Εγώ δεν μπήκα στη μέση γιατί φοβόμουν για τη ζωή μου».

Η 14χρονη μόλις είχε πάρει μεταγραφή στο συγκεκριμένο σχολείο. «Ήταν η πρώτη της μέρα στο σχολείο, δεν την είχαμε ξαναδεί. Κλειδωνόταν στις τουαλέτες, δεν έβγαινε ούτε για να φάει. Οπότε, δεν την είχαμε ξαναδεί».

