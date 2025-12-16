Η nrg και η Nova ενώνουν δυνάμεις, εγκαινιάζοντας μια στρατηγική συνεργασία με στόχο την προσφορά συνδυαστικών λύσεων ενέργειας και internet, δίνοντας επιπλέον αξία στους καταναλωτές.

Η nrg, μέλος του Ομίλου Motor Oil, και η Nova, μέλος της United Group, ανακοινώνουν μια νέα στρατηγική συνεργασία, ενισχύοντας το κοινό τους όραμα να προσφέρουν πραγματική αξία στους καταναλωτές.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, οι δύο εταιρείες παρουσιάζουν μια κοινή προωθητική δράση, που δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συνδυάσουν υπερ-υψηλές ταχύτητες internet μέσω οπτικής ίνας (FTTH) με σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας, απολαμβάνοντας προνομιακές τιμές.

Οι πελάτες που συνδυάζουν προγράμματα Nova Fiber και nrg μπορούν πλέον να απολαμβάνουν ταχύτητες 300Mbps ή υψηλότερες, με έκπτωση 10€/ μήνα στο πάγιο της σταθερής τους σύνδεσης για 24 μήνες, απολαμβάνοντας συνολικό όφελος έως 240€. Έτσι, όλοι οι δικαιούχοι μπορούν να αποκτήσουν τα προγράμματα Nova Fiber από 17,22€/ μήνα, με Gigabit Voucher*.

Η τεχνολογία FTTH (Fiber to the Home), που προσφέρεται μέσω των προγραμμάτων Nova Fiber, αποτελεί τη βάση για μια σύγχρονη εμπειρία συνδεσιμότητας, προσφέροντας στους καταναλωτές πρόσβαση σε υποδομές νέας γενιάς. Ειδικότερα, η FTTH τεχνολογία εξαλείφει πλήρως τη σύνδεση χαλκού, φέρνοντας 100% οπτικές ίνες απευθείας στα σπίτια και τις επιχειρήσεις. Αυτό μεταφράζεται σε απόλυτη σταθερότητα, υψηλή αξιοπιστία και πραγματικές ταχύτητες, ακόμη και όταν πολλές συσκευές είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένες.

Οι χρήστες απολαμβάνουν υπερ-υψηλές ταχύτητες download/ upload και μια εμπειρία διαδικτύου που ανταποκρίνεται στις απαιτητικές ανάγκες του σήμερα και του αύριο, όπως online gaming, τηλεδιασκέψεις, εργασία από το σπίτι, streaming περιεχομένου σε 4K/ 8K και υποστήριξη smart home λειτουργιών.

Η nrg, ο ολοκληρωμένος πάροχος ενέργειας, προσφέρει υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες, σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα ώστε να καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες όλων των κατηγοριών καταναλωτών. Με την αξιοπιστία του Ομίλου Motor Oil και τη συνεχή επένδυση σε τεχνολογικά εργαλεία και καινοτομίες, εξασφαλίζει άριστα επίπεδα εξυπηρέτησης και μια σύγχρονη, ολοκληρωμένη εμπειρία για οικιακούς και εταιρικούς πελάτες.

Ο Φώτης Οικονομίδης, Commercial Manager της nrg, δήλωσε: «Η νέα αυτή στρατηγική συνεργασία με τη Nova, ενισχύει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις και πραγματική αξία στους καταναλωτές μας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, παρουσιάζουμε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική προσφορά που ξεχωρίζει στην αγορά και έρχεται να καλύψει πραγματικές καθημερινές ανάγκες. Στόχος μας είναι να διευρύνουμε τις επιλογές των πελατών μας, αναβαθμίζοντας τις λύσεις ενέργειας που προσφέρουμε και καθιστώντας τες πιο προσιτές και ολοκληρωμένες από ποτέ».

Η Κέλλυ Αναστασοπούλου, Chief Product Officer της Nova, επισήμανε: «Στη Nova, επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογίες αιχμής, με γνώμονα την παροχή υψηλού επιπέδου προϊόντων σε προσιτές τιμές, προσφέροντας τη δύναμη της οπτικής ίνας απευθείας στο σπίτι, μέσω ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου προϊόντων. Με τα προγράμματα Nova Fiber, διασφαλίζουμε ότι όλο και περισσότερα σπίτια και επιχειρήσεις απολαμβάνουν υπερ-υψηλές ταχύτητες, απαράμιλλη σταθερότητα και συνδεσιμότητα που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Η συνεργασία με την nrg αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων υψηλής αξίας, συνδυάζοντας την τεχνολογική υπεροχή της οπτικής ίνας με κορυφαίες ενεργειακές επιλογές, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πελατών μας.»

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.nrg.gr και το www.nova.gr.

* Το Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Η προσφορά ισχύει για νέες ενεργοποιήσεις Nova Fiber προγραμμάτων 300Mbps και άνω με συμβόλαιο 24μηνης διάρκειας, που συνδυάζονται με νέες υπηρεσίες από την nrg και εφόσον ο συνδυασμός παραμένει ενεργός - εξαιρούνται οι υπηρεσίες μέσης και υψηλής τάσης και οι ωρομετρούμενες αερίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο nova.gr.