Οι δύο ελληνικοί όμιλοι προχωρούν σε συναλλαγή στρατηγικής σημασίας, η οποία προβλέπει τη σύσταση εταιρείας συμμετοχών κοινής ωφέλειας (UtilityCo).

Στην τελική ευθεία μπαίνει μία από τις σημαντικότερες κινήσεις ένωσης δυνάμεων στην ελληνική αγορά ενέργειας, μετά το «πράσινο φως» που άναψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συγχώνευση των NRG και HERON.

Η Κομισιόν ενέκρινε, στο πλαίσιο του Κανονισμού Συγκεντρώσεων της ΕΕ, την απόκτηση κοινού ελέγχου των NRG Supply & Trading S.A. και HERON Energy S.A. από τους ομίλους Motor Oil και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου, ισχυρού ενεργειακού σχήματος.

Σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση που κατατέθηκε στις Βρυξέλλες, οι δύο ελληνικοί όμιλοι προχωρούν σε συναλλαγή στρατηγικής σημασίας, η οποία προβλέπει τη σύσταση εταιρείας συμμετοχών κοινής ωφέλειας (UtilityCo). Μέσω αυτής της δομής, Motor Oil και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα αποκτήσουν κοινό έλεγχο στις NRG και HERON, με επόμενο βήμα την απορρόφηση των δύο εταιρειών από τη UtilityCo και τη συγχώνευσή τους σε μία ενιαία ενεργειακή οντότητα.

Η συναλλαγή αφορά κυρίως τους τομείς της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς και την ανάπτυξη και κατασκευή έργων κοινής ωφέλειας. Πρόκειται για μια κίνηση που ενισχύει τη συγκέντρωση δυνάμεων σε έναν από τους πλέον κρίσιμους και ανταγωνιστικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, σε μια περίοδο έντονων μετασχηματισμών της ενεργειακής αγοράς.

Στο νέο εταιρικό σχήμα αναμένεται να ενταχθεί και η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας KOMOTINI CCGT, η οποία ήδη ελέγχεται από κοινού από τη Motor Oil και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η ενσωμάτωσή της εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω το αποτύπωμα του νέου ομίλου στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, προσφέροντας μεγαλύτερη καθετοποίηση και ισχυρότερη παρουσία τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική αγορά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κοινοποιηθείσα συναλλαγή δεν δημιουργεί ανησυχίες ως προς τον ανταγωνισμό, καθώς η συνδυαστική θέση των εμπλεκόμενων εταιρειών στις σχετικές αγορές κρίνεται περιορισμένη. Για τον λόγο αυτό, η υπόθεση εξετάστηκε βάσει της απλοποιημένης διαδικασίας ελέγχου συγκεντρώσεων και εγκρίθηκε χωρίς όρους ή δεσμεύσεις.

Η Motor Oil δραστηριοποιείται παραδοσιακά στη διύλιση και εμπορία πετρελαιοειδών, τα τελευταία χρόνια όμως έχει επεκταθεί δυναμικά στην ηλεκτροπαραγωγή και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Από την άλλη πλευρά, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει ισχυρή παρουσία στους τομείς των κατασκευών, των παραχωρήσεων υποδομών και της ενέργειας, με δραστηριότητα τόσο στην παραγωγή όσο και στη λιανική και χονδρική προμήθεια ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Οι NRG και HERON συγκαταλέγονται στους βασικούς παίκτες της ελληνικής ενεργειακής αγοράς, με σημαντικό πελατολόγιο και μερίδια αγοράς.