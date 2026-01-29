Έπεσε το δίκτυο της NOVA σε όλη την Ελλάδα.

Εδώ και λίγη ώρα το δίκτυο κινητής και σταθερής τηλεφωνίας της NOVA έχει «πέσει» με τους συνδρομητές να μην μπορούν ούτε να δεχθούν ούτε να πραγματοποιήσουν κλήσεις.

Εκτός διαθεσιμότητας είναι τα δεδομένα για σύνδεση στο διαδίκτυο με τους συνδρομητές να αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις επικοινωνίες τους. Οι συνδρομητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πραγματοποίηση κλήσεων, προβλήματα στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις πλήρους διακοπής υπηρεσιών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τη Nova για τα αίτια της γενικευμένης βλάβης ή για τον χρόνο αποκατάστασης των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, οι συνδρομητές αντιμετωπίζουν εκτεταμένες δυσλειτουργίες τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία, ενώ σε πολλές περιοχές οι υπηρεσίες τέθηκαν πλήρως εκτός λειτουργίας.

«Στην περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την ποιότητα κλήσεων στην κινητή τηλεφωνία, υπάρχει γενικευμένο ζήτημα το οποίο το ελέγχουμε και το οποίο θα αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατό», αναφέρεται σε ηχογραφημένο απαντητικό μήνυμα σε όσους καλέσουν τη γραμμή εξυπηρέτησης συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας της NOVA.

Αντίστοιχα στις οθόνες των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας NOVA που επιχειρούν να κάνουν κλήσεις εμφανίζεται το μήνυμα «Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας δεν είναι διαθέσιμο». Επίσης λόγω του προβλήματος στις υποδομές η επικοινωνία με εκπροσώπους της NOVA δεν είναι δυνατή.

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης των επικοινωνιών

Η διαδικασία αποκατάστασης είναι σε εξέλιξη με την εταιρεία να έχει εκκινήσει όλες τις διεργασίες για την επαναφορά των τηλεπικοινωνία. Σταδιακά το δίκτυο θα επανέλθει πλήρως και οι συνδρομητές θα μπορούν να κάνουν απρόσκοπτα χρήση των παροχών τους καθώς ήταν οι γενικευμένες οι δυσκολίες στην πραγματοποίηση κλήσεων, λήψη και αποστολή SMS, αδυναμία πρόσβασης στο διαδίκτυο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξε καθολική διακοπή υπηρεσιών.