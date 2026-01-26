Οι αρχές θεωρούν ότι ασύρματα αξεσουάρ μπορούν να αποτελέσουν πιθανά σημεία εισόδου για υποκλοπή και παγίδευση δεδομένων.

Η κυβέρνηση έδωσε εντολή στους αξιωματούχους σε Δανία και Γροιλανδία να απενεργοποιήσουν το Bluetooth τόσο στις υπηρεσιακές όσο και στις προσωπικές τους συσκευές, επικαλούμενη αυξανόμενες ανησυχίες για τις δυνατότητες ξένης παρακολούθησης. Το μέτρο αφορά δημοσίους υπαλλήλους, αστυνομικούς και στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί σε εθνικούς θεσμούς.

Η οδηγία, που εκδόθηκε από τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Δανίας, αντανακλά τη διευρυνόμενη εστίαση στους κινδύνους ασφάλειας που συνδέονται με τις ασύρματες τεχνολογίες και ειδικότερα με το Bluetooth. Οι αρχές θεωρούν πλέον ότι ασύρματα αξεσουάρ, όπως ακουστικά, φορητοί υπολογιστές και smartphones, μπορούν να αποτελέσουν πιθανά σημεία εισόδου για απομακρυσμένη υποκλοπή και παγίδευση δεδομένων.

Το τμήμα πληροφορικής της Εθνικής Αστυνομίας της Δανίας επιβεβαίωσε ότι το Bluetooth πρέπει να παραμένει απενεργοποιημένο σε όλες τις συσκευές «μέχρι νεωτέρας», παραπέμποντας σε οδηγίες που εστάλησαν σε όλα τα τμήματα στις αρχές του 2026. Η σύσταση αφορά κάθε συσκευή με δυνατότητα Bluetooth, ανεξάρτητα από το αν είναι κρατική ή ιδιωτικής χρήσης.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Δανίας επισημαίνουν ασύρματες ευπάθειες

Η Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφοριών της Δανίας (Forsvarets Efterretningstjeneste) εντόπισε πολλαπλούς κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση Bluetooth. Σύμφωνα με σχετικές αναφορές, υπάρχουν ευπάθειες που μπορούν να επιτρέψουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε κοντινές συσκευές χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη. Ορισμένες επιθέσεις περιλαμβάνουν υποκλοπή ροών δεδομένων από συσκευές που είχαν συνδεθεί στο παρελθόν, γεγονός που προκαλεί σοβαρή ανησυχία για την ασφάλεια των ασύρματων επικοινωνιών σε κυβερνητικά περιβάλλοντα σύμφωνα με το indiandefencereview.com.

Πανεθνική εφαρμογή σε υπουργεία, αστυνομία και δημόσιες υπηρεσίες

Η εντολή εφαρμόζεται σε όλα τα υπουργεία, τις αστυνομικές μονάδες και τα δημόσια γραφεία, και αφορά τόσο τον εξοπλισμό που παρέχεται από το κράτος όσο και τις ιδιωτικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το περιοδικό Ingeniøren ανέδειξε τον άμεσο αντίκτυπο της οδηγίας στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών. Συσκευές όπως Apple AirPods, Bluetooth ακουστικά και tablets που χρησιμοποιούνται συχνά σε επιχειρησιακά πεδία, πρέπει να παραμένουν αποσυνδεδεμένες από ασύρματα αξεσουάρ μέχρι νεωτέρας.

Σύμφωνα με το Ingeniøren, η οδηγία κοινοποιήθηκε μαζικά σε όλους τους τομείς, ζητώντας από τους αξιωματούχους να απενεργοποιήσουν το Bluetooth σε smartphones, tablets, laptops και κάθε άλλο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ιδιωτικό πλαίσιο.

Το Fast Pair στο επίκεντρο της προσοχής

Σχετικό άρθρο του Radar.dk αναφέρεται σε κενό ασφαλείας που αφορά το Fast Pair, μια λειτουργία της Google που διευκολύνει τη σύζευξη συσκευών Bluetooth. Σε αντίθεση με τα τυπικά πρωτόκολλα Bluetooth, το Fast Pair επιτρέπει συνδέσεις με ελάχιστη αλληλεπίδραση του χρήστη, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχίες για «σιωπηλή» σύζευξη και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Σχόλιο που παρατίθεται στο Radar.dk περιγράφει πώς ορισμένες συσκευές μπορούν να μετατραπούν σε κρυφά εργαλεία παρακολούθησης. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε κενό ασφαλείας στο Airoha Bluetooth audio SDK, η οποία επιτρέπει σε συσκευές ήχου Bluetooth να συνδέονται χωρίς έγκριση του χρήστη. Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν έναν ευρύτερο κίνδυνο: ακόμη και ανενεργές ή μη συζευγμένες συσκευές μπορούν να προσπελαστούν, εάν το firmware τους είναι παρωχημένο ή μη ασφαλές.

Ειδικοί ασφαλείας τόνισαν ότι η απενεργοποίηση του Bluetooth στα smartphones από μόνη της μπορεί να μην επαρκεί. Όπως σημειώνεται, τα ακουστικά και τα ηχητικά αξεσουάρ θα πρέπει να απενεργοποιούνται πλήρως ή να αφαιρούνται, ώστε να μειωθεί περαιτέρω η έκθεση σε κινδύνους.

Γεωπολιτικό υπόβαθρο: Ανανεωμένο ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία

Η οδηγία εκδόθηκε σε μια περίοδο αναζωπύρωσης του γεωπολιτικού ενδιαφέροντος για τη Γροιλανδία, αυτόνομη περιοχή της Δανίας με στρατηγική σημασία στην Αρκτική. Σε δημόσια δήλωσή του τον Δεκέμβριο του 2025, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε παλαιότερες τοποθετήσεις περί κυριαρχίας της Γροιλανδίας, δηλώνοντας ότι η περιοχή δεν θα είναι ασφαλής αν δεν τεθεί υπό αμερικανικό έλεγχο. Οι δηλώσεις, που απευθύνονταν στον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, δημοσιεύθηκαν ευρέως και αναζωπύρωσαν εντάσεις που είχαν πρωτοεμφανιστεί το 2019. Αν και η κυβέρνηση της Δανίας δεν συνέδεσε επίσημα την οδηγία για το Bluetooth με τις δηλώσεις Τραμπ, ο χρονικός συγχρονισμός έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον. Η γεωγραφική θέση της Γροιλανδίας την καθιστά κρίσιμη για επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και τον σχεδιασμό αξιοποίησης πόρων στην Αρκτική, αυξάνοντας την ανάγκη προστασίας των επικοινωνιακών υποδομών υπό δανική δικαιοδοσία.

Αυξανόμενες ανησυχίες για την ψηφιακή κυριαρχία

Η απαγόρευση του Bluetooth αναζωπύρωσε επίσης τη συζήτηση για την εξάρτηση της Ευρώπης από τεχνολογία αμερικανικής προέλευσης. Αν και η Δανία δεν κατονόμασε συγκεκριμένους προμηθευτές, αντιδράσεις στο Radar.dk έθεσαν ερωτήματα για τη συνεχιζόμενη χρήση πλατφορμών που αναπτύσσονται από εταιρείες όπως η Apple και η Google.

Ορισμένοι σχολιαστές υποστήριξαν ότι το Bluetooth αποτελεί μόνο ένα επίπεδο ενός ευρύτερου κενού ασφαλείας. Λειτουργικά συστήματα, υπηρεσίες cloud και APIs που ελέγχονται από αμερικανικές εταιρείες παραμένουν ενσωματωμένα στις κυβερνητικές λειτουργίες σε ολόκληρη την Ευρώπη, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τη δικαιοδοσία των δεδομένων και τη μακροπρόθεσμη ψηφιακή κυριαρχία.

Το Bluetooth χρησιμοποιείται πλέον και σε κρίσιμες συσκευές, όπως ακουστικά βαρηκοΐας και ιατρικό εξοπλισμό. Δεν έχει ανακοινωθεί καμία εξαίρεση για τέτοιου είδους εξοπλισμό, γεγονός που έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα σε υπηρεσίες δημόσιας υγείας και φορείς υποστήριξης προσβασιμότητας.

Τέλος, ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια επισημαίνουν ότι, παρότι η απενεργοποίηση του Bluetooth μειώνει τον κίνδυνο, δεν τον εξαλείφει. Χωρίς παράλληλους ελέγχους firmware και αυστηρότερες πολιτικές διαχείρισης συνδεδεμένων συσκευών, αντίπαλοι παράγοντες ενδέχεται να εκμεταλλευτούν άλλα ασύρματα πρωτόκολλα ή ενσωματωμένο λογισμικό.