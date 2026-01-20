Τα αμερικανικά ομόλογα είναι αξίας περίπου 100 εκατ. δολαρίων.

Ένα μεγάλο συνταξιοδοτικό ταμείο της Δανίας ανακοίνωσε ότι αποεπενδύει από τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, επικαλούμενο ανησυχίες για την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών των ΗΠΑ, σε μια περίοδο που οι σχέσεις Ουάσιγκτον–Κοπεγχάγης δοκιμάζονται έντονα λόγω της Γροιλανδίας.

Η AkademikerPension γνωστοποίησε ότι σκοπεύει να πουλήσει αμερικανικά ομόλογα αξίας περίπου 100 εκατ. δολαρίων έως το τέλος του μήνα. Σύμφωνα με τον επικεφαλής επενδύσεων του ταμείου, Άντερς Σέλντε, η απόφαση βασίζεται κυρίως σε αυτό που χαρακτήρισε «κακή κατάσταση των δημόσιων οικονομικών των ΗΠΑ», εν μέσω της αυξανόμενης κρίσης χρέους.

Όπως δήλωσε στο CNBC, η κίνηση δεν συνδέεται άμεσα με την κλιμακούμενη πολιτική ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, ωστόσο παραδέχθηκε ότι το τεταμένο κλίμα «δεν έκανε δυσκολότερη τη λήψη της απόφασης».

Οι σχέσεις Δανίας–ΗΠΑ έχουν επιβαρυνθεί μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Donald Trump, ο οποίος επανέφερε δημόσια το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, απειλώντας παράλληλα με δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Σέλντε επεσήμανε ότι το υψηλό επίπεδο χρέους των ΗΠΑ είναι αποτέλεσμα δεκαετιών υπερβολικών δημοσίων δαπανών. Το αμερικανικό δημοσιονομικό έλλειμμα ανήλθε πέρυσι στα 1,78 τρισ. δολάρια, σημειώνοντας μικρή μόνο μείωση σε σύγκριση με το 2024, παρά την εφαρμογή εκτεταμένων δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ. Στο ίδιο πλαίσιο, ο οίκος Moody’s Ratings υποβάθμισε το 2025 την πιστοληπτική αξιολόγηση των ΗΠΑ από Aaa σε Aa1, επικαλούμενος τα επίμονα ελλείμματα και το αυξημένο κόστος δανεισμού.

«Η εικόνα των δημόσιων οικονομικών μάς ώθησε να αναζητήσουμε εναλλακτικό τρόπο διαχείρισης ρευστότητας και κινδύνου», ανέφερε ο Σέλντε, προσθέτοντας ότι το ταμείο έχει πλέον βρει αυτή την εναλλακτική και προχωρά στην υλοποίησή της.

Η απόφαση συμπίπτει με τη γενικότερη ανησυχία στην Ευρώπη για τις προθέσεις της Ουάσιγκτον απέναντι στη Γροιλανδία.

Οι αγορές αντέδρασαν έντονα, με τις αποδόσεις των ομολόγων να αυξάνονται διεθνώς, το δολάριο και τις αμερικανικές μετοχές να υποχωρούν και τον χρυσό να καταγράφει νέα ιστορικά υψηλά, σε ένα περιβάλλον που αρκετοί επενδυτές περιγράφουν ως «sell America». Ο ιδρυτής της Bridgewater Associates, Ρέι Ντάλιο προειδοποίησε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός ότι κρατικά επενδυτικά ταμεία ενδέχεται να μειώσουν την έκθεσή τους σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, εάν πάψουν να θεωρούν τις ΗΠΑ αξιόπιστο εμπορικό εταίρο.