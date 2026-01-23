Οι αντι-αμερικανικές εφαρμογές είναι δημοφιλείς και σε άλλες σκανδιναβικές χώρες, όπως η Νορβηγία, η Σουηδία και η Ισλανδία.

Μια εφαρμογή για μποϊκοτάζ αμερικανικών προϊόντων «σκαρφάλωσε» στην κορυφή του App Store στη Δανία, μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Η εφαρμογή NonUSA επιτρέπει στους χρήστες να σαρώνουν το barcode ενός προϊόντος ώστε να εμφανίζονται πληροφορίες για το πού κατασκευάστηκε.

Στην περιγραφή της εφαρμογής αναφέρεται ότι «σας βοηθά να αναγνωρίζετε και να αποφεύγετε αμερικανικά προϊόντα στην καθημερινότητά σας», παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες για την προέλευση ενός προϊόντος.

«Με τη λειτουργία σάρωσης, μπορείτε εύκολα να ελέγξετε αν ένα προϊόν ανήκει σε αμερικανική εταιρεία και να βρείτε δανικές εναλλακτικές», αναφέρεται στην περιγραφή της εφαρμογής στο App Store.

Η εφαρμογή NonUSA είναι προς το παρόν διαθέσιμη μόνο στο App Store της Apple, το οποίο απαιτεί αμερικανικό software και hardware για τη χρήση.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς της εφαρμογής, μια έκδοση για Android αναμένεται να είναι διαθέσιμη στο Play Store μέχρι σήμερα, Παρασκευή.

Δεν είναι η μόνη εφαρμογή που σχετίζεται με μποϊκοτάζ και σημειώνει αύξηση στις λήψεις στη Δανία τις τελευταίες ημέρες. Η εφαρμογή Made O’Meter (που σάς βοηθά να προσδιορίσετε αμέσως πού κατασκευάζεται ένα προϊόν και σε ποιον ανήκει πραγματικά η επωνυμία - απλώς τραβώντας μια φωτογραφία») βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Appfigures.

Οι δύο εφαρμογές είναι δημοφιλείς και σε άλλες σκανδιναβικές χώρες, όπως η Νορβηγία, η Σουηδία και η Ισλανδία.

Η δημοτικότητά τους εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα αντίδρασης κατά της κυβέρνης Τραμπ που υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία από τη Δανία για λόγους ...εθνικής ασφάλειας.

Η ημιαυτόνομη δανική επικράτεια φιλοξενεί ήδη αμερικανική στρατιωτική βάση, ωστόσο ο Τραμπ υποστηρίζει ότι απαιτείται πλήρης έλεγχος για την προστασία από μια υποτιθέμενη απειλή από την Κίνα και τη Ρωσία.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι υπάρχει ένα «πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σχετικά με τη Γροιλανδία» μετά από συνομιλίες στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για τη συμφωνία, ωστόσο η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε την Πέμπτη ότι οποιεσδήποτε συνομιλίες πρέπει να σέβονται την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

«Μπορούμε να διαπραγματευτούμε όλες τις πολιτικές πτυχές – την ασφάλεια, τις επενδύσεις, την οικονομία – αλλά δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε την κυριαρχία μας», δήλωσε.

«Κανείς εκτός από τη Γροιλανδία και τη Δανία δεν έχει το δικαίωμα να συνάπτει συμφωνίες για το νησί και το βασίλειο της Δανίας», τόνισε ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, συμπληρώνοντας ότι δεν γνωρίζει τι συμφώνησαν ο Τραμπ και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Νταβός της Ελβετίας.

Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του νησιού αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για εμάς, ανέφερε ο Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου.

Με πληροφορίες από Independent