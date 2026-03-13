Στα Δικαστήρια Χανίων- προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακρίτριας- μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα.

Στο κινητό του 58χρονου φέρεται να βρέθηκαν αρκετές φωτογραφίες με πλοία και αεροπλάνα από την περιοχή της Σούδας. Εξάλλου, εντοπίστηκαν ένα λάπτοπ, USB και ένα τάμπλετ, τα οποία μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Εγκληματικών Ερευνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, ο Πολωνός επισκεπτόταν το Μαράθι Σούδας από τον Οκτώβριο έως και την άνοιξη. Διαπιστώθηκε ότι ήταν στην περιοχή το 2024 και το 2025. Ο 58χρονος υποστηρίζει πως έκανε τουρισμό και αρνείται τις κατηγορίες.

Πηγή: zarpanews