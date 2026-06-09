Ο 56χρονος ανέφερε πώς έβγαζε φωτογραφίες γιατί ήταν το χόμπι του.

Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του την Τρίτη (09/06) ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη στα Χανιά με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Ο 56χρονος ανέφερε στον ανακριτή ότι το χόμπι του είναι να φωτογραφίζει πολεμικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο 56χρονος υποστήριξε ότι βρισκόταν στην Κρήτη για οικογενειακές διακοπές με τη σύζυγό του και την κόρη του. Για τις φωτογραφίες που βρέθηκαν στην επαγγελματική του μηχανή τόνισε πώς δεν γνώριζε ότι απαγορευόταν η λήψη φωτογραφιών στη συγκεκριμένη περιοχή.

Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατώφλι της Εισαγγελίας Πρωτοδικών λίγο μετά τις 10 το πρωί. Στη φωτογραφική του μηχανή βρέθηκε υλικό από τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου στο Ακρωτήρι Χανίων, με τον ίδιο να δηλώνει ότι δεν υπήρχε πουθενά σήμανση περί απαγόρευσης της φωτογράφισης.