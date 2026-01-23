Η ΕΕ συζητά για στρατιωτική και οικονομική «αυτονομία» από τις ΗΠΑ- Συναντήσεις σε Νταβός και Μόσχα για τη σύγκρουση στην Ουκρανία-Αναδημοσίευση από τον «Ριζοσπάστη»

Ραγδαίες οι εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα και τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν από τον "Ριζοσπάστη" ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ με ορίζοντα τα όσα διεμείφθησαν στο Νταβός:

Από την Αρκτική μέχρι την Ανατολική Ευρώπη έχουν πάρει φωτιά τα ιμπεριαλιστικά παζάρια για μοίρασμα αγορών, σφαιρών επιρροής, πρώτων υλών, διαδρομών εμπορευμάτων και Ενέργειας, βγάζοντας όλο και πιο έντονα στην επιφάνεια τις αντιθέσεις μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα.

Το επίκεντρο των επικίνδυνων σχεδιασμών και ανταγωνισμών μεταφέρθηκε χθες σε Νταβός, Βρυξέλλες και Μόσχα.

Παρά τη φαινομενική οπισθοχώρηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ ως προς την «απόκτηση» της Γροιλανδίας και τη μη επιβολή των επιπλέον δασμών που είχε αναγγείλει σε βάρος 8 ευρωπαϊκών μελών του ΝΑΤΟ, το «ρήγμα» στον ευρωατλαντικό άξονα αποδεικνύεται βαθύ και η ΕΕ εξακολουθεί να μελετά σχέδια για «αυτονομία» και πιο σκληρή στάση απέναντι στην Ουάσιγκτον, στόχος που καθίσταται πιο δύσκολος από τις αντιθέσεις που εντείνονται και στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής ιμπεριαλιστικής ένωσης.

Υπενθυμίζεται πως προχθές βράδυ σε συνάντηση που είχε ο Τραμπ στο Νταβός με τον γγ του ΝΑΤΟ, Μ. Ρούτε, συμφωνήθηκε - παρακάμπτοντας τη Δανία και κατ' επέκταση την ΕΕ - ένα «πλαίσιο ασφαλείας» για τη Γροιλανδία και την Αρκτική, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις για το αμερικανικό αντιπυραυλικό σύστημα «Golden Dome» (Χρυσός Θόλος), όπως αυτό συνδέεται με τη Γροιλανδία. Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε αν οι ΗΠΑ με αυτή τη συμφωνία αποκτούν τίτλους ιδιοκτησίας του νησιού της Αρκτικής, λέγοντας ότι «είναι λίγο περίπλοκο, αλλά η συμφωνία θα είναι για πάντα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οταν ρωτήθηκε αν η Ουάσιγκτον σκοπεύει να αγοράσει τη Γροιλανδία, ο ηγέτης των ΗΠΑ σημείωσε: «Πραγματικά, τώρα γίνεται διαπραγμάτευση για τις λεπτομέρειες, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για πλήρη πρόσβαση. Δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει χρονικό όριο».

«Η συμφωνία - πλαίσιο για τη Γροιλανδία που συνήφθη με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα απαιτήσει από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική και τα πρώτα αποτελέσματα θα γίνουν ορατά φέτος», δήλωσε χθες ο γγ του ΝΑΤΟ, Μ. Ρούτε, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.

«Τώρα εναπόκειται στους διοικητές του ΝΑΤΟ να επεξεργαστούν τις λεπτομέρειες των πρόσθετων απαιτήσεων ασφάλειας», είπε και δήλωσε βέβαιος ότι «οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ που δεν ανήκουν στην Αρκτική θα θέλουν να συμβάλουν».

«Θα ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Δανίας - Γροιλανδίας με στόχο να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία και η Κίνα δεν θα αποκτήσουν ποτέ παρουσία - οικονομική ή στρατιωτική - στη Γροιλανδία», δήλωσε εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ.

Ο γγ του ΝΑΤΟ «δεν μπορεί να διαπραγματευτεί» εκ μέρους της Δανίας ή της Γροιλανδίας, δήλωσε χθες ο Δανός υπουργός Αμυνας, Τρ. Λ. Πούλσεν.

Ο Δανός ΥΠΕΞ Λ. Λ. Ράσμουσεν δήλωσε πάντως ότι προέκυψε μια ευκαιρία «ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ξανά ουσιαστική διαπραγμάτευση μεταξύ του βασιλείου, δηλαδή της Δανίας και της Γροιλανδίας αφενός, και των ΗΠΑ αφετέρου».

Στα πρότυπα των βρετανικών «κυρίαρχων» βάσεων στην Κύπρο

Στρατιωτικές επιχειρήσεις και εξορύξεις σπάνιων γαιών είναι μερικά από όσα κατάφερε να εξασφαλίσει για τις ΗΠΑ ο Τραμπ στη συμφωνία για τη Γροιλανδία, σύμφωνα με προσχέδιο που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα «Telegraph».

Οι ΗΠΑ θα ελέγχουν μέρη της Γροιλανδίας, χαρακτηρίζοντάς τα ως κυρίαρχες στρατιωτικές βάσεις.

Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι η «αποικιακού τύπου» συμφωνία μιμείται το καθεστώς των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, προβλέποντας ότι οι αμερικανικές βάσεις στο νησί της Αρκτικής θα θεωρούνται αμερικανικό έδαφος, επισημαίνει η «Telegraph».

Το πρότυπο των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο θεωρείται μια «δημιουργική λύση» για να αντιμετωπιστούν οι απαιτήσεις του Τραμπ για κυριότητα της Γροιλανδίας, την οποία θεωρεί στρατηγικά σημαντική για τις ΗΠΑ.

Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να διεξάγουν στρατιωτικές επιχειρήσεις, κατασκοπεία και εκπαίδευση, ενώ ταυτόχρονα θα διευκολύνει και κάποιες τοπικές επενδύσεις, όπως στην εξόρυξη σπάνιων γαιών.

«Καλά πληροφορημένες πηγές» ανέφεραν στην «Telegraph» ότι η προτεινόμενη συμφωνία δεν προέβλεπε την πώληση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το «Bloomberg» η συμφωνία περιλαμβάνει εγκατάσταση αμερικανικών πυραύλων, δικαιώματα εξορύξεων με στόχο να αποκλειστούν τα κινεζικά συμφέροντα, καθώς και ενισχυμένη παρουσία του ΝΑΤΟ.

Οι ΗΠΑ ήδη επιτρέπεται να κατασκευάζουν και να λειτουργούν στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία, έχοντας πλήρη «ελευθερία κινήσεων» μεταξύ των καθορισμένων περιοχών άμυνας, συμπεριλαμβανομένων εναέριων, χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών.

Στην πράξη, το προτεινόμενο νέο πλαίσιο θα επέτρεπε στις ΗΠΑ να ελέγχουν τμήματα της Γροιλανδίας και ενδεχομένως να επεκταθούν σε περιοχές πλούσιες σε ορυκτά.

Η Συμφωνία «επικεντρώνεται στο τι πρέπει να κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η τεράστια περιοχή της Αρκτικής, όπου συντελούνται αλλαγές αυτή τη στιγμή και όπου οι Κινέζοι και οι Ρώσοι είναι όλο και πιο ενεργοί, πώς μπορούμε να την προστατεύσουμε», είπε προχθές βράδυ ο γγ του ΝΑΤΟ.

Εκτακτη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ

Κανονικά διεξήχθη χθες η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ που είχε βασικό θέμα τα αντίμετρα στους δασμούς των ΗΠΑ, παρότι ο Τραμπ τους πήρε πίσω σε αυτήν τη φάση.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ουρσ. φον ντερ Λάιεν, συνόψισε το κλίμα κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο Νταβός την Τρίτη: «Δεν υπάρχει επιστροφή στην παγκόσμια τάξη που η Ευρώπη οικοδόμησε με τις ΗΠΑ».

Οι σχέσεις ΕΕ - ΗΠΑ υπέστησαν «μεγάλο πλήγμα» την περασμένη εβδομάδα, τόνισε η επικεφαλής της ευρωενωσιακής διπλωματίας Κάγια Κάλας, πριν την έναρξη της έκτακτης Συνόδου στις Βρυξέλλες. «Οι διαφωνίες μεταξύ συμμάχων, όπως η Ευρώπη και η Αμερική, ωφελούν απλώς τους αντιπάλους μας, οι οποίοι παρακολουθούν και απολαμβάνουν όσα βλέπουν», δήλωσε.

Η ΕΕ ετοιμάζει μια «τεράστια αύξηση ευρωπαϊκών επενδύσεων για την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας και των υποδομών» στη Γροιλανδία, και επιπλέον θα ενισχύσει «τις ρυθμίσεις ασφαλείας» με Βρετανία, Καναδά, Νορβηγία, Ισλανδία και θα εργαστεί πάνω σε μια «νέα στρατηγική ασφαλείας» τους επόμενους μήνες.

Στο μεταξύ, Γερμανία και Ιταλία θα παροτρύνουν τα υπόλοιπα μέλη της ΕΕ, στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής του Μάρτη, να προχωρήσουν στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Η Γερμανία καλεί σε μαζικές στρατιωτικές επενδύσεις - Η Ισπανία προτείνει ευρωστρατό

Χαρακτηριστική για το «κλίμα» στην ΕΕ είναι και η χτεσινή ομιλία του Γερμανού καγκελάριου Φρ. Μερτς στο Νταβός, όπου κάλεσε «τους Ευρωπαίους και τους εταίρους που συμμερίζονται τις ίδιες ιδέες» να προχωρήσουν προς τα εμπρός.

Και απευθυνόμενος ειδικά στους «Ευρωπαίους φίλους», ζήτησε «μαζικές επενδύσεις στις αμυντικές ικανότητες και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών μας».

Η Γερμανία - τόνισε - επιδιώκει «ρόλο κλειδί» στην προστασία μίας «παγκόσμιας τάξης που θα βασίζεται σε κανόνες», αναδεικνύοντας άλλωστε τις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις και μέσα στην Ευρώπη και την ΕΕ.

Από την πλευρά της η Ισπανία κάλεσε χτες την ΕΕ να προχωρήσει στη δημιουργία ενός κοινού «ευρωπαϊκού στρατού» ως «μέσου αποτροπής».

Η ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθεί αρχικά στη συγκέντρωση των υλικών της πόρων, προκειμένου να ενσωματώσει σωστά την «αμυντική» της βιομηχανία και στη συνέχεια να κινητοποιήσει έναν συνασπισμό των πρόθυμων, δήλωσε ο Ισπανός ΥΠΕΞ, Χ. Μ. Αλμπαρες.

Ο ίδιος τόνισε την ανάγκη μιας κρίσιμης μάζας στρατιωτών στο επίπεδο του ευρωπαϊκού συνασπισμού: «Μια κοινή προσπάθεια θα ήταν πιο αποτελεσματική απ' ό,τι 27 ξεχωριστοί εθνικοί στρατοί», είπε ισχυριζόμενος ότι στόχος του ευρωπαϊκού στρατού δεν θα είναι να αντικαταστήσει το ΝΑΤΟ.

Ομως «πρέπει να καταδείξουμε ότι η Ευρώπη δεν είναι ένας τόπος που θα επιτρέψει να εξαναγκαστεί στρατιωτικά ή οικονομικά», υπογράμμισε.

Ρωσία: Δεν μας αφορά αυτό που συμβαίνει στη Γροιλανδία

Στο μεταξύ, το παζάρι γύρω από τη Γροιλανδία αφορά άμεσα και την ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία, με τις διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται χτες τόσο στο Νταβός, όσο και στη Μόσχα.

Λίγες ώρες πριν τη χτεσινοβραδινή συνάντηση του Ρώσου Προέδρου, Βλ. Πούτιν, με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον σύμβουλο του Τραμπ, Τζ. Κούσνερ στη Μόσχα, ο Πούτιν ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία δεν θα αναμειχθεί στην ευρωατλαντική κόντρα για τη Γροιλανδία.

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του για το ζήτημα έσπευσε να τονίσει σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας ότι «αυτό που συμβαίνει στη Γροιλανδία δεν μας αφορά καθόλου».

Οπως είπε, η αγορά της Γροιλανδίας θα μπορούσε να κοστίσει περίπου 1 δισ. δολάρια, ποσό στο οποίο, όπως επεσήμανε, η Ουάσιγκτον μπορεί να ανταπεξέλθει. Δεν δίστασε μάλιστα να επικαλεστεί την «αυστηρή αν όχι σκληρή» αποικιοκρατική στάση της Δανίας απέναντι στη Γροιλανδία!

«Νομίζω ότι θα το τακτοποιήσουν μεταξύ τους», ανέφερε ο Ρώσος Πρόεδρος.

Το δε κινεζικό ΥΠΕΞ ανέφερε πως η «υποτιθέμενη κινεζική απειλή» στη Γροιλανδία δεν έχει καμία βάση και αντιτίθεται στην «πρακτική (...) να χρησιμοποιείται η Κίνα ως δικαιολογία για εγωιστικά κέρδη».

Πούτιν: Ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στις ΗΠΑ για «ανοικοδόμηση» ουκρανικών περιοχών

Εξάλλου ο Ρώσος Πρόεδρος εμφανίστηκε έτοιμος να διαθέσει «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στις ΗΠΑ - περίπου 5 δισ. δολάρια - για επενδύσεις σε ουκρανικές περιοχές, στο πλαίσιο μιας «ειρηνευτικής» συμφωνίας.

Η προσφορά έχει συζητηθεί με τις ΗΠΑ και αναμενόταν να τεθεί στο τραπέζι στη χτεσινή συνάντηση με τους Αμερικανούς στη Μόσχα.

Πάντως από το Νταβός ο Γουίτκοφ ισχυρίστηκε ότι έχει γίνει «μεγάλη πρόοδος» στην Ουκρανία και ότι «τώρα βρισκόμαστε στο τέλος».

«Περάσαμε χτες το βράδυ συζητώντας για την ανοδική πορεία της ουκρανικής οικονομίας. Η δημιουργία μιας ζώνης χωρίς δασμούς στην Ουκρανία θα ήταν σημαντική αλλαγή για την οικονομία της χώρας», επισήμανε.

Χθες ο Ντ. Τραμπ συναντήθηκε στο Νταβός με τον Ουκρανό ομόλογό του, Β. Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι το έγγραφο για τις «εγγυήσεις ασφαλείας» των ΗΠΑ στο Κίεβο έχει «ολοκληρωθεί» και τώρα «όλα αφορούν το ανατολικό τμήμα της χώρας μας». Οι «εγγυήσεις ασφαλείας» που προτείνουν οι Ευρωπαίοι «δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τις ΗΠΑ», επέμεινε ο Ζελένσκι.

Η Ουκρανία, οι ΗΠΑ και η Ρωσία θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σήμερα και αύριο, ανακοίνωσε ακόμη ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Ρεσάλτο της Γαλλίας σε ρωσικό τάνκερ στη Μεσόγειο

Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό κατέλαβε χτες στη Μεσόγειο ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν - σε άλλο ένα ρεσάλτο ευρωατλαντικών στρατιωτικών δυνάμεων σε πλοία που αξιοποιούνται από αντίπαλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις.

«Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε στην ανοιχτή θάλασσα στη Μεσόγειο, με την υποστήριξη αρκετών άλλων συμμάχων μας», είπε ο Μακρόν - χωρίς να τους κατονομάσει - ενώ ισχυρίστηκε ότι «πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συμφωνία με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας».

Το πλοίο τελούσε υπό καθεστώς κυρώσεων και θεωρείται ύποπτο ότι έπλεε υπό ψεύτικη σημαία, ανέφερε ο ίδιος, συμπληρώνοντας: «Οι δραστηριότητες του σκιώδους στόλου συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του επιθετικού πολέμου (της Ρωσίας) κατά της Ουκρανίας».