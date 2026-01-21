Το 2025 έφερε για το Netflix σημαντική αύξηση σε έσοδα και συνδρομητές.

To 2025 αποδείχτηκε μια αρκετή καλή χρονιά για το Netflix, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε πριν λίγες ώρες, ο «γίγαντας» του streaming ξεπέρασε τους 325 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως, κατά το τελευταίο τρίμηνο της περασμένης χρονιάς.

Πρόκειται για μία σημαντική αύξηση από τα 301,2 εκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά, ενώ αναμένεται τα νούμερα αυτά να εκτοξευτούν μετά την εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix.

Τα παραπάνω στοιχεία ανακοινώθηκαν στην επιστολή που έστειλε το Netflix στους μετόχους και αυτό από μόνο του αποτελεί μεγάλη έκπληξη, καθώς η εταιρεία είχε σταματήσει να μοιράζεται τα οικονομικά στοιχεία της εδώ και καιρό.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ξεπέρασε τις οικονομικές προσδοκίες για το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Σύμφωνα με αυτή την επιστολή, τα τριμηνιαία έσοδα του Netflix ανήλθαν σε 12,05 δισεκατομμύρια δολάρια (αύξηση 17,6%).

To Netflix αποκάλυψε επίσης για πρώτη φορά τα έσοδα από διαφημίσεις τα οποία ανήλθαν σε περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια (2,5 φορές περισσότερο σε σχέση με το 2024).

«Με πάνω από 325 εκατομμύρια συνδρομητές, εξυπηρετούμε πλέον ένα κοινό που πλησιάζει το ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως», ανέφερε η εταιρεία στην επιστολή προς τους μετόχους.

Στην ίδια επιστολή ανακοινώνεται επίσης ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, οι ώρες προβολής άγγιξαν τα 96 δισεκατομμύρια, αυξημένες κατά 2% σε ετήσια βάση. Αυτό οφείλεται στην προβολή πρωτότυπων σειρών του Netflix όπως η τελευταία σεζόν του Stranger Things, η οποία αυξήθηκε κατά 9% σε ετήσια βάση στο δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, το Netflix σημείωσε τεράστια επισκεψιμότητα με την πέμπτη σεζόν του σειράς των αδελφών Ντάφερ και συγκέντρωσε επίσης σημαντικό αριθμό θεατών για το ζωντανό διπλό παιχνίδι του NFL την ημέρα των Χριστουγέννων.



Σύμφωνα επίσης με τη Nielsen, τον Δεκέμβριο του 2025, το μερίδιο του Netflix στον χρόνο παρακολούθησης τηλεόρασης στις ΗΠΑ, έφτασε σε ιστορικό υψηλό 9,0%

Η ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων ήρθε την ίδια μέρα που το Netflix ανακοίνωσε ότι ενίσχυε την συμφωνία του ύψους 83 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery και της υπηρεσίας ροής HBO Max, μετατρέποντας την προσφορά εξ ολοκλήρου σε μετρητά (από μετρητά και μετοχές που είχε προσφέρει αρχικά).



Παράλληλα, για να προσπαθήσει να κατευνάσει τους φόβους στο Χόλιγουντ ότι το Netflix θα απομακρύνει τις ταινίες από τις κινηματογραφικές αίθουσες, ο συν-διευθύνων σύμβουλος Τεντ Σαράντος δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το Netflix θα διατηρήσει ένα παράθυρο 45 ημερών προβολής για τις ταινίες της Warner Bros.