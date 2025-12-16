Εύκολος τρόπος για να δώσετε boost στο Android κινητό σας.

Αν η συσκευή σας Android φαίνεται αργή μετά την αναβάθμιση σε Android 16, η εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης (cache) εφαρμογών και browser μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην απόδοσή της.

Με την πάροδο του χρόνου, τα δεδομένα της cache μπορούν να συσσωρευτούν, να φθαρούν ή να γίνουν ξεπερασμένα, επιβραδύνοντας τη συσκευή σας. Η εκκαθάριση της cache είναι ένας γρήγορος τρόπος να βελτιώσετε την ανταπόκριση του τηλεφώνου ή του tablet χωρίς αναβάθμιση υλικού.

Εκκαθάριση προσωρινής μνήμης εφαρμογών Android

Δείτε όλες τις εφαρμογές: Ανοίξτε Ρυθμίσεις > Αποθήκευση > Εφαρμογές. Ορισμένες συσκευές επιτρέπουν την αναζήτηση στις Ρυθμίσεις για ταχύτερη πρόσβαση.

Εκκαθάριση cache ανά εφαρμογή: Επιλέξτε μια εφαρμογή (π.χ. κοινωνικά δίκτυα ή streaming), πατήστε Αποθήκευση και cache και έπειτα Εκκαθάριση cache. Μην επιλέξετε Εκκαθάριση αποθηκευτικού χώρου, εκτός αν θέλετε πλήρη επαναφορά της εφαρμογής.

Επαναλάβετε για άλλες εφαρμογές: Ξεκινήστε με τις εφαρμογές που καταναλώνουν περισσότερο χώρο. Ορισμένες συσκευές προσφέρουν επιλογή Εκκαθάριση όλων των προσωρινών μνημών.

Εκκαθάριση cache του Chrome

Ανοίξτε το Chrome και πατήστε το μενού με τις τρεις τελείες > Ιστορικό > Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης.

Επιλέξτε το χρονικό διάστημα και τικάρετε Αποθηκευμένες εικόνες και αρχεία και όποια άλλα δεδομένα θέλετε να διαγράψετε. Πατήστε Εκκαθάριση δεδομένων.

Σε νεότερες εκδόσεις, χρησιμοποιήστε Clear Browsing Data > More Options για λεπτομερή έλεγχο των δεδομένων.

Η cache περιλαμβάνει προσωρινά αρχεία όπως εικόνες και σενάρια που επιταχύνουν εφαρμογές και ιστότοπους. Η εκκαθάρισή της δεν επηρεάζει προσωπικές ρυθμίσεις ή λογαριασμούς, ενώ μπορεί να βελτιώσει την απόδοση και να διορθώσει σφάλματα εφαρμογών.

Συμβουλή: Εκκαθαρίζετε την cache κάθε 3-6 μήνες ή όταν παρατηρείτε επιβραδύνσεις στη συσκευή σας.

Δείτε το βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch?v=8qOdeeaOLi0}