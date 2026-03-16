Ο frontman των Metallica έκανε μία υποβρύχια πρόταση γάμου.

Η επίσημη σελίδα των Metallica κοινοποίησε μια υποβρύχια φωτογραφία του James Hetfield και της πλέον αρραβωνιαστικιάς του Adriana Gillett, με τον θρυλικό frontman της μπάντας να κρατάει μια πινακίδα που έγραφε: «Adriana Gillett, θα με παντρευτείς;».

Η απάντηση ήρθε στη λεζάντα που γράφει «Είπε ναι!».

Η Gillett κοινοποίησε την ίδια φωτογραφία γράφοντας: «Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ έκπληξη στο ταξίδι των γενεθλίων μου. Κολύμπι με καρχαρίες την Παρασκευή και 13 με την πιο μοναδική, ξεχωριστή και ρομαντική πρόταση γάμου που θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ένας Ιχθύς. Σε μια θάλασσα γεμάτη ψάρια, "πιάσαμε" ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ Θεέ μου που μας έφερες κοντά».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το 2022, έγινε γνωστό ότι ο Hetfield και η επί 25 χρόνια σύζυγός του, Francesca έπαιρναν διαζύγιο. Το TMZ ανακοίνωσε για πρώτη φορά τον χωρισμό τον Αύγουστο του 2022, επικαλούμενο μια «πηγή κοντά στο πρώην ζευγάρι» η οποία είπε ότι ο Hetfield είχε ήδη υποβάλλει αίτηση διαζυγίου. Η πρώην σύζυγός του επιβεβαίωσε αργότερα την είδηση ​​σε μια δήλωση, λέγοντας ότι μετά από 30 χρόνια «με τα πάνω και τα κάτω μας» αλλά πάντα με πολλή αγάπη, ήταν «εξαιρετικά λυπημένη που ο γάμος μου έφτασε σε αυτό».

Σύμφωνα με τον Blabbermouth, το πρώην ζευγάρι διατηρεί ακόμα στενές σχέσεις καθώς έχουν δύο κόρες, την 27χρονη Κάλι, την 24χρονη Μαρσέλα, και τον 25χρονο Κάστορ.