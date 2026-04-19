Η στιγμή ήταν έντονα φορτισμένη συναισθηματικά, με τη μέλλουσα νύφη να συγκινείται εμφανώς και να αποδέχεται την πρόταση μέσα σε αποθέωση.

Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο περιθώριο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Άρη, όταν ένας φίλαθλος αποφάσισε να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο διάλειμμα πριν από την τελευταία περίοδο του αγώνα, με τον άνδρα να γονατίζει στις εξέδρες και να της προσφέρει δαχτυλίδι, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κόσμου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhx3pttkskj5?integrationId=40599y14juihe6ly}