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Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα Τετάρτη ο καιρός, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Αναλυτικά:

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα όμβρων στα ορεινά και κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης μεμονωμένων καταιγίδων.

Από αργά την νύχτα και κατά τη διάρκειά της, στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.