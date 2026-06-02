Ο Γιώργος Βαρεμένος γράφει για τον Νάσο Αθανασίου.

Ο Γιώργος Βαρεμένος αποχαιρέτησε τον δημοσιογράφο Νάσο Αθανασίου που πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Σε άρθρο του στο TVXS, ο Γιώργος Βαρεμένος θυμάται τον Νάσο Αθανασίου ως έναν «πετυχημένο δημοσιογράφο, που δεν πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο». Όπως αναφέρει ο Νάσος Αθανασίου με «ταπεινοφροσύνη και προσήνεια που δεν είχε τίποτα το προσποιητό, αλλά ήταν σύμφυτη με το χαρακτήρα και την προσωπικότητά του» .

«Μ' αυτή τη σκευή πορεύτηκε στο ΣΥΡΙΖΑ και χωρίς να προέρχεται απ’ την παραδοσιακή αριστερά τίμησε το χώρο όχι μόνο με τις ιδέες αλλά και με πολιτική συμπεριφορά που απορρέει από αυτές. Προσπέρασε διακριτικά φανφαρόνους και τοξικούς τάχα μου ασυμβίβαστους αγωνιστές που χρησιμοποίησαν το ΣΥΡΙΖΑ ως εφαλτήριο και τον ταλαιπωρούσαν ασυγκίνητοι για τις βραχυπρόθεσμες και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες» γράφει ο Γιώργος Βαρεμένος.

Στον σύντομο αποχαιρετισμό του ο Γιώργος Βαρεμένος συνεχίζει λέγοντας πως «Απρόσμενα σ’ ένα από τα τηλεφωνήματα για διάφορα θέματα, τον πέτυχα στο νοσοκομείο όπου είχε αρχίσει κιόλας θεραπεία. Μου μίλησε για ένα καρκινάκι όπως το έλεγε προφανώς για να εξοικειωθεί μαζί του ή να το ξορκίσει. Πριν αρκετό καιρό δεν απάντησε σ’ ένα τηλεφώνημά μου και κατάλαβα ότι ο Νάσος είχε πάρει το μεγάλο δρόμο, δρόμο δίχως άκρη».