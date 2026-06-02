Ο Νάσος Αθανασίου πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Τη θλίψη του για τον θάνατο του δημοσιογράφου Νάσου Αθανασίου εξέφρασε με ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

Στην ανακοίνωσή του το ΚΚΕ εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου, ο οποίος για δεκαετίες υπηρέτησε με εντιμότητα την ενημέρωση, παρουσίασε την πρώτη «ζωντανή» ενημερωτική εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση «Τρεις στον αέρα» μαζί με τον αείμνηστο Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή, ενώ παράλληλα αρθρογραφούσε σε πολλές εφημερίδες».

Η ανακοίνωση κατέληξε με τα συλληπτήρια του ΚΚΕ στην οικογένεια και τους οικείους του δημοσιογράφου. Ήταν απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, εργάστηκε στις εφημερίδες Έθνος, Καθημερινή, Ελεύθερος Τύπος και στα περιοδικά Ένα και Εικόνες.

Στις 2 Φεβρουαρίου 1976 ξεκίνησε να παρουσιάζει στην ΕΡΤ την ενημερωτική εκπομπή κάθε μεσημέρι. Στις 20 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους κατατάχτηκε στο Στρατό και τη θέση του πήρε ο Μιχάλης Ρούσσος μέχρι τις 14 Απριλίου 1979, οπότε η ΕΡΤ αποφάσισε τον τερματισμό της.

Ο Αθανασίου εργάστηκε επίσης στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΤ1 με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Σεμίνα Διγενή, στην ενημερωτική εκπομπή Τρεις στον αέρα. Για πολλά χρόνια εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel παρουσιάζοντας την Εκπομπή.

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Διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023, οπότε και αποχώρησε και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στο Μεταβατικό Πανελλαδικό Συντονιστικό Νέας Αριστεράς.