Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν μπουκάλια και κάδους απορριμμάτων σε αστυνομικούς στο Σαουθάμπτον, καταγγέλλοντας τις συνθήκες του θανάτου του 18χρονου στη Βρετανία.

Επεισόδια ξέσπασαν στη Βρετανία με αφορμή τη δολοφονία του 18χρονου φοιτητή Χένρι Νόβακ από νεαρό Σιχ.

Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν μπουκάλια και κάδους απορριμμάτων σε αστυνομικούς στο Σαουθάμπτον, καταγγέλλοντας τις συνθήκες του θανάτου του 18χρονου. Ο φοιτητής βρέθηκε μαχαιρωμένος από τον 23χρονο Σιχ, ο οποίος καταδικάστηκε τη Δευτέρα σε ισόβια κάθειρξη. Οι διαδηλωτές έκαναν πορεία προς το σημείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο φοιτητής και στη συνέχεια τα έβαλαν με τους αστυνομικούς που είχαν μπλοκάρει έναν δρόμο.

{https://x.com/koshercockney/status/2061913087217639622}

Υπενθυμίζεται πως ο Νόβακ συνελήφθη από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο όπου δέχτηκε την επίθεση. Ενώ βρισκόταν στο έδαφος, και αφού ο δολοφόνος του είχε πείσει τους αστυνομικούς ότι εκείνος ήταν το θύμα ρατσιστικής επίθεσης, ο 18χρονος φοιτητής φώναζε ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει και ότι είχε δεχθεί μαχαιριές. Αλλά οι αστυνομικοί δεν τον πίστεψαν. Η αστυνομία του Σαουθάμπτον ζήτησε συγγνώμη την περασμένη εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι «παραπλανήθηκε» από τον δράστη.

{https://x.com/MagicFlower22/status/2061913221024370739}

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Σύμφωνα με το BBC, το πλήθος είχε συγκεντρωθεί αρχικά έξω από τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό της πόλης και στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε ένα σημείο κοντά στο πατρικό σπίτι του δράστη, του Βίκρουμ Ντίγκουα, στο Σεντ Ντένις. Οι διαδηλωτές εκτόξευαν καρέκλες, κουτάκια αναψυκτικών και φωτοβολίδες, αναγκάζοντας τους αστυνομικούς να υποχωρήσουν.

{https://x.com/AidenReports/status/2061913044813545664}

{https://x.com/BROKENBRITAIN0/status/2061858311704629443}