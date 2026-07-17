Η μεγάλη κυβερνοεπίθεση στις συγκοινωνίες του Λονδίνου είχε γίνει το 2024, με τους δύο χάκερ να είναι μόλις 16 και 18 ετών.

Σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών και έξι μηνών καταδικάστηκαν δύο Βρετανοί χάκερ, οι οποίοι βρίσκονταν πίσω από τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση του 2024 κατά του οργανισμού που διαχειρίζεται τις δημόσιες συγκοινωνίες του Λονδίνου.

Οι Θάλχα Τζουμπέρ, 20 ετών, και Όουεν Φλάουερς, 18 ετών, είχαν δηλώσει ένοχοι τον περασμένο μήνα για τη συμμετοχή τους στην επίθεση, η οποία αποδόθηκε αρχικά στη διαβόητη ομάδα χάκερ Scattered Spider.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο νεαροί απέκτησαν πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα της TfL και πραγματοποίησαν την επίθεση από τις 31 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2024, δουλεύοντας έως και 16 ώρες την ημέρα. Ο Τζουμπέρ επιχειρούσε από το διαμέρισμα των γονιών του στο ανατολικό Λονδίνο, ενώ ο Φλάουερς από το σπίτι της γιαγιάς του στην κεντρική Αγγλία.

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Μάλιστα, ο Τζουμπέρ μετέδιδε ζωντανά την εξέλιξη της επίθεσης, την οποία παρακολουθούσε ο συνεργός του. Το σχετικό βίντεο που εντοπίστηκε στον φορητό υπολογιστή του Φλάουερς αποτέλεσε βασικό αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση.

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Ζημιές εκατομμυρίων

Η επίθεση προκάλεσε τεράστια οικονομική ζημιά στην TfL. Το κόστος αποκατάστασης ανήλθε στα 33,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ χρειάστηκαν περίπου έξι μήνες για την πλήρη αποκατάσταση των συστημάτων.

Όπως ανέφερε ο εισαγγελέας Μαρκ Φένχολς, οι δύο χάκερ είχαν τη δυνατότητα να παραλύσουν ολοκληρωτικά το δίκτυο μεταφορών του Λονδίνου και η καταστροφή αποφεύχθηκε μόνο επειδή η TfL προχώρησε εγκαίρως στη διακοπή λειτουργίας των πληροφοριακών της συστημάτων.

{https://x.com/SkyNews/status/2077744140121452922}

Επιθέσεις και σε αμερικανικά συστήματα υγείας

Ο Φλάουερς παραδέχθηκε επίσης ότι συμμετείχε σε συνωμοσία για την παραβίαση δύο μη κερδοσκοπικών οργανισμών υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες ημέρες μετά την επίθεση στην TfL.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι επιθέσεις σταμάτησαν μόνο επειδή συνελήφθη επ' αυτοφώρω από τις αρχές.

Ακόμη και μετά τη σύλληψή του, ο νεαρός φέρεται να συνέχισε να επιχειρεί κυβερνοεπιθέσεις μέσα από τη φυλακή. Στις ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν εντοπίστηκαν αναζητήσεις και προσπάθειες πρόσβασης σε ιστοσελίδες που σχετίζονταν με τη βρετανική Εισαγγελική Αρχή (Crown Prosecution Service), αλλά και με το σωφρονιστικό κατάστημα όπου κρατούνταν.

Επιβάλλοντας την ίδια ποινή και στους δύο κατηγορούμενους, ο δικαστής Μαρκ Τέρνερ ανέφερε ότι αποδέχεται πως βασικό τους κίνητρο ήταν η προσωπική επίδειξη και η αναζήτηση εντυπώσεων.

{https://x.com/RapidReport2025/status/2077774812395569418}

Οι δεσμοί με το Scattered Spider

Οι βρετανικές αρχές είχαν αρχικά συνδέσει την επίθεση με το δίκτυο χάκερ Scattered Spider, το οποίο έχει κατηγορηθεί και για μεγάλες κυβερνοεπιθέσεις σε επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και η αλυσίδα λιανικής Marks & Spencer.

Ωστόσο, οι εισαγγελείς διευκρίνισαν ότι ο όρος «Scattered Spider» χρησιμοποιείται κυρίως από εταιρείες κυβερνοασφάλειας για να περιγράψει έναν συγκεκριμένο τρόπο δράσης και όχι μια αυστηρά οργανωμένη ομάδα. Οι δύο καταδικασθέντες, πάντως, παραδέχθηκαν ότι είχαν επαφές με άτομα που συνδέονταν με το συγκεκριμένο δίκτυο.

Παρότι ήταν μόλις 18 και 17 ετών όταν εξαπέλυσαν την επίθεση, οι εισαγγελικές αρχές τους χαρακτήρισαν ιδιαίτερα έμπειρους και εξαιρετικά ικανούς στον χώρο του κυβερνοεγκλήματος, με δυνατότητα να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε κρίσιμες υποδομές.

Ο Τζουμπέρ είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Το 2023 είχε καταδικαστεί για την κυβερνοεπίθεση και τον εκβιασμό της κατασκευάστριας μικροτσίπ Nvidia, ως μέλος της ομάδας Lapsus$, ενώ είχε επίσης καταδικαστεί για παρενόχληση δύο νεαρών γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής του «swatting», κατά την οποία επιχείρησε να προκαλέσει την αποστολή ένοπλων αστυνομικών στην κατοικία ενός από τα θύματά του.

Με πληροφορίες του Reuters