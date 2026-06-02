Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν χρειάζεται να ακολουθεί κανείς αυστηρά κάποια συγκεκριμένη δίαιτα για να αποκομίσει οφέλη, ωστόσο θεωρείται σημαντική η κατανάλωση ποιοτικών τροφίμων σε καθημερινή βάση.

Η άσκηση, τα βιβλία και ο ποιοτικός ύπνοςθεωρούνται εδώ και χρόνια σύμμαχοι της πνευματικής υγείας. Ωστόσο, ολοένα και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι η διατροφή μπορεί να διαδραματίζει εξίσου σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της μνήμης και της γνωστικής λειτουργίας του εγκεφάλου καθώς μεγαλώνουμε.

Μελέτες έχουν συνδέσει διατροφικά πρότυπα όπως οι δίαιτες MIND και DASH με καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου και χαμηλότερο κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2026 στο περιοδικό JAMA Neurology, όσοι ακολουθούσαν πιστά τη δίαιτα DASH είχαν κατά 41% μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν γνωστική εξασθένηση. Παράλληλα, η δίαιτα MIND, η οποία συνδυάζει στοιχεία της μεσογειακής και της DASH διατροφής, φάνηκε να επιβραδύνει τη συρρίκνωση του εγκεφάλου που παρατηρείται με την ηλικία. Οι συμμετέχοντες είχαν, ουσιαστικά, εγκέφαλο που αντιστοιχούσε σε άτομα κατά 2,5 χρόνια νεότερα.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν χρειάζεται να ακολουθεί κανείς αυστηρά κάποια συγκεκριμένη δίαιτα για να αποκομίσει οφέλη. Το σημαντικό είναι η καθημερινή διατροφή να βασίζεται κυρίως σε φυτικές τροφές, όπως φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ξηρούς καρπούς και δημητριακά ολικής άλεσης, ενώ να περιλαμβάνει επίσης υγιεινά λιπαρά, όπως το ελαιόλαδο, και ψάρια.

Μια καλή πρακτική είναι το μισό πιάτο να αποτελείται από φρούτα και λαχανικά, το ένα τέταρτο από πηγές πρωτεΐνης όπως ψάρια, αυγά, πουλερικά ή όσπρια και το υπόλοιπο από δημητριακά ολικής άλεσης.

Οι καλύτερες τροφές για τον εγκέφαλο

Λιπαρά ψάρια

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Σολομός, σαρδέλες και άλλα λιπαρά ψάρια αποτελούν εξαιρετική πηγή ωμέγα-3 λιπαρών οξέων. Μελέτες δείχνουν ότι οι ηλικιωμένοι που καταναλώνουν ψάρια τουλάχιστον έξι φορές τον μήνα έχουν καλύτερες επιδόσεις σε τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών.

Τα ωμέγα-3 συμβάλλουν στη διατήρηση της ελαστικότητας των κυτταρικών μεμβρανών του εγκεφάλου, βελτιώνουν την αιμάτωση και μειώνουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου.

Μούρα

Τα βατόμουρα, οι φράουλες και τα σμέουρα θεωρούνται από τις κορυφαίες τροφές για τη μνήμη και τη μάθηση. Το χαρακτηριστικό μπλε, μωβ ή κόκκινο χρώμα τους οφείλεται στις ανθοκυανίνες, φυτικές ουσίες με ισχυρή αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση.

Οι ειδικοί προτείνουν την κατανάλωση τουλάχιστον δύο φλιτζανιών μούρων την εβδομάδα, ενώ ακόμα μεγαλύτερα οφέλη φαίνεται να προσφέρει η καθημερινή κατανάλωση.

Πράσινα λαχανικά

Σπανάκι, λαχανίδα και ρόκα περιέχουν πολύτιμα συστατικά όπως λουτεΐνη, φυλλικό οξύ, βιταμίνη Ε και βήτα-καροτένιο, τα οποία συνδέονται με καλύτερη γνωστική λειτουργία.

Έρευνα του 2023 έδειξε ότι όσοι κατανάλωναν τουλάχιστον επτά μερίδες πράσινων φυλλωδών λαχανικών την εβδομάδα εμφάνιζαν μικρότερη συσσώρευση βήτα-αμυλοειδούς στον εγκέφαλο, ενός δείκτη που σχετίζεται με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Όσπρια

Τα φασόλια, οι φακές και τα ρεβίθια είναι πλούσια σε διαλυτές φυτικές ίνες, οι οποίες φαίνεται να συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής τόσο στο έντερο όσο και στον εγκέφαλο.

Μάλιστα, μελέτη του 2025 έδειξε ότι η αντικατάσταση μίας ημερήσιας μερίδας επεξεργασμένου κόκκινου κρέατος με όσπρια ή ξηρούς καρπούς συνδέθηκε με περίπου 20% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας.

Καφές και τσάι

Άτομα που κατανάλωναν δύο έως τρία φλιτζάνια καφέ ή ένα έως δύο φλιτζάνια τσάι ημερησίως είχαν περίπου 20% μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας σε σύγκριση με όσους δεν κατανάλωναν καθόλου.

Τί να αποφύγετε

Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα

Αναψυκτικά με ζάχαρη, αλλαντικά και άλλα υπερεπεξεργασμένα προϊόντα έχουν συνδεθεί με ταχύτερη γνωστική έκπτωση.

Κόκκινο κρέας

Η συχνή κατανάλωση κόκκινου κρέατος σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εξασθένησης της μνήμης και των γνωστικών λειτουργιών.

Τρόφιμα με πολύ αλάτι

Η υπερβολική πρόσληψη νατρίου αυξάνει την αρτηριακή πίεση και επιβαρύνει τα αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου, αυξάνοντας τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι καμία τροφή από μόνη της δεν αποτελεί «μαγική λύση» για την προστασία του εγκεφάλου. Ωστόσο, η συστηματική υιοθέτηση ενός υγιεινού διατροφικού προτύπου μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση της μνήμης και της πνευματικής οξύτητας για περισσότερα χρόνια.

Με πληροφορίες του Costumerreports