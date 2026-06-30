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Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση.

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (30/06) σε δασική έκταση με χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας.

Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 ήχησε λίγο μετά τις 17:30, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

{https://www.facebook.com/groups/131248040584560/posts/2786022118440459}

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε στις 17:05. Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 91 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα.

{https://x.com/112Greece/status/207196637604293035}

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Νέο «112»

Λίγο μετά τις 17:50 ήχησε εκ νέου το «112», καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Φιλοθέης και Θυμαριώνας να κατευθυνθούν προς Ξυλοκέριζα.

{https://x.com/112Greece/status/2071969765761912858}

Καθ΄όλη τη διάρκεια το Κέντρο Επιχειρήσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής κάμερας. Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας, έχει μεταβεί στην περιοχή της φωτιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.