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Σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης. Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Δασική φωτιά είναι σε εξέλιξη στο Δερβένι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ ήχησε το 112.

{https://x.com/112Greece/status/2071940541420364242}

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, και πλέον επιχειρούν 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα και Εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Παρά το γεγονός ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, οι πυροσβέστες καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς.

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