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Η φωτιά έχει επεκταθεί σε κατοικημένη περιοχή, ενώ μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με εγκαύματα.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε σε δασική έκταση στη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης στο μεσημέρι της Τρίτης (30/06).

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2071958080321884221}

Από το συμβάν μία γυναίκα 40 ετών υπέστη σοβαρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε στη Χειρουργική Κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου θα παραμείνει για νοσηλεία.

Η φωτιά έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, ενώ σύμφωνα με το parallaximag.gr απειλούνται σπίτια στις κοινότητες του Δερβενίου και Λητής.

Λίγο μετά της 17:00 ήχησε ο αριθμός έκτακτης ανάγκης «112», ο οποίος καλεί τους κατοίκους της Λητής να κατευθυνθούν προς το γήπεδο της Λητής για την ασφάλειά τους.

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{https://x.com/112Greece/status/2071959542242402516}

Παράλληλα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, από τη φωτιά δύο σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολο το έργο της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 115 πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα και εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djmf2adu6sw1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Νωρίτερα, ήχησε το 112 στο Δερβένι , καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

{https://x.com/112Greece/status/2071940541420364242}

Η νεότερη ενημέρωση

«Στις 14:30 σήμερα, 30 Ιουνίου 2026, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα και Εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112. Το πρώτο στις 15:40 που ενημέρωνε τους κατοίκους για την πυρκαγιά στην περιοχή και το δεύτερο στις 16:40 για απομάκρυνση των κατοίκων από τον οικισμό Λητή προς το γήπεδο της ίδιας περιοχής.

Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα εντός δασικής έκτασης στα όρια με τον οικισμό Λητή.

Πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν μια γυναίκα με εγκαύματα από εξωτερικό χώρο οικίας, την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο και παρελήφθη απο σθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς.

Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3».