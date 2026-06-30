«Δεν μπορώ να εξηγήσω τι συνέβη» όσα αποκάλυψε η τοπογράφος για την κατάρρευση του τετραώροφου κτιρίου.

Η τοπογράφος που είχε εμπλοκή στο υπό ανέγερση κτίριο, δίπλα από την πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, περιέγραψε τις συνθήκες που είχε διαπιστώσει στο σημείο πριν την έναρξη των εκσκαφών.

Όπως δήλωσε, κατά την τελευταία της παρουσία δεν είχαν εντοπιστεί ενδείξεις καθίζησης ή αστάθειας στο έδαφος, το οποίο βρισκόταν στη φυσική του μορφή. Τόνισε ότι στο οικόπεδο είχε προηγηθεί κατεδάφιση παλαιότερου κτιρίου με νόμιμη άδεια, σημειώνοντας ωστόσο πως δεν θεωρεί ότι αυτό συνδέεται με το σημερινό περιστατικό. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το έργο είχε εκδοθεί κανονική οικοδομική άδεια για την ανέγερση πενταώροφης οικοδομής.

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Ειδικότερα σε δηλώσεις της στο MEGA ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Εγώ είχα δει τις εργασίες πριν ξεκινήσουν οι εκσκαφές. Η προηγούμενη πολυκατοικία ήταν οικογενειακή και έχει πολύ καιρό που έχει κατεδαφιστεί. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με την παλιά κατεδάφιση αυτό που έγινε σήμερα. Αλλά εγώ τοπογράφος είμαι, δεν είμαι πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας. Όταν είχα πάει την τελευταία φορά, δεν είχε υποχωρήσει κανένα έδαφος. Ήταν στο φυσικό έδαφος ας πούμε, όπως είναι οι άλλες πολυκατοικίες που πατάνε. Δεν αντιμετώπιζα κανένα πρόβλημα. Άδεια έχουν κανονική για να κάνουν και την πενταόροφη πολυκατοικία που είχαν σχεδιάσει. Είμαι πάρα πολύ σοκαρισμένη και δεν ξέρω πραγματικά και τι έχει συμβεί. Λυπάμαι πάρα πολύ και για τους ανθρώπους που μένανε στην πολυκατοικία τη συγκεκριμένη, που ξαφνικά βρεθήκανε χωρίς σπίτια. Λυπάμαι πολύ και για τους ανθρώπους που δουλεύανε, τους μηχανικούς, τους ιδιοκτήτες, γιατί ξέρω ότι είναι παιδιά τα οποία προσπαθούσανε για το καλύτερο και θεωρώ ότι κάτι συνέβη που δεν το είχανε, δεν το περίμεναν. Δεν μπορώ να το εξηγήσω πραγματικά. Είναι πάρα πολύ τυπικοί από όσο τους γνωρίζω, όσο διάστημα είχα τύχει να συνεργαστώ μαζί τους, και είμαι σοκαρισμένη».

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